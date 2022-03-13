«Львів в обмін на Білого Орла»: білоруські ЗМІ поширюють фейки про «поглинання» Польщею України

Володимира Зеленського до Польщі. У Варшаві під час цього візиту президент Польщі Анджей Дуда нагородив його найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.



Білоруська пропагандистська машина прогнозовано у слід за російською використала це як привід для створення фейків про нібито «поглинання» Польщею України, «здачу» західної частини України полякам та інші варіації цього наративу.



Як білоруські державні ЗМІ висвітлили цю подію?



Здебільшого – висмикнули з контексту цитату Володимира Зеленського із його промови після вручення нагороди і створили новини із заголовком про те, що нібито президент України сказав, що у майбутньому між Україною та Польщею не буде кордонів. Такі заголовки створили, для прикладу, на сайті телеканалу «Білорусь 1» та загальнонаціональному телебаченні «ОНТ».



Скрін з сайту телеканалу «Білорусь 1», контент якого визначає режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка



Але у своїх публікаціях ці «ЗМІ» пішли далі.



Вони створили декілька матеріалів на цю тему. Для прикладу, на сайті загальнонаціонального білоруського телебачення «ОНТ» зробили текст із заголовком: «Украины больше нет». Слова Зеленского о границах вызвали панику в Сети». У своїй новині вони подають нібито коментарі під дописом у Twitter про те, як різні користувачі нібито трактують слова Зеленського. Щоправда, гіперпосилань на сам допис та ці коментарі немає.



Скріншоти з пропагандистських білоруських ЗМІ. Їм не можна вірити



Більше того, сьогодні, 7 квітня, цей же ресурс («ОНТ») дав «новину» із заголовком «Песков призвал пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши». У тексті йдеться про зроблений із незрозумілих причин висновок прессекретаря путіна дмитра пєскова про те, що Зеленський, можливо, «імєл ввіду пєрєход поглощєніє со сторони Польши і пєрєход на польській язик» і що, мовляв, можливо, «більше нє будєт украінскава язика»… Пєсков запевняє, що ці «заєвлєнія трєбують раз’яснєній».







Телеканал «Білорусь 1» натомість поєднує причинно-наслідковим зв’язком вручення ордена Білого Орла Зеленському і «здачу» Львова. «Львов взамен Белого Орла. После получения высшей награды Варшавы Зеленский в благодарственном спиче заявил: в будущем «между Украиной и Польшей не будет никаких границ», – йдеться у «сюжеті» телеканалу. Щоправда, тему Львова творці сюжету далі абсолютно ніяк не розкривають і «твердження» своє ніяк не обґрунтовують. Та це і зрозуміло, адже це неправдивий пропагандистський наратив і створені на його основі фейки. Обґрунтувати це – неможливо.







Це й же ресурс у своїй публікації запевняє, що Польща вже і карти «рісавала з западнай Украінай в саставє». Зауважимо, що цей фейк вже неодноразово спростовували.



Більше того, «канал» запевняє, що «В Кієвє прінялі закони а том, што палякі могут заправлять в Нєзалєжнай на всєх уравнях, ізбіратца і назначатца ва всє органи власті».



Що насправді Зеленський сказав у Варшаві про кордони України і Польщі?



Президент мав на увазі політичні, економічні та історичні кордони між Україною та Польщею. На цьому він наголосив у своєму виступі.



От як він



Про який закон, прийнятий щодо поляків в Україні, йдеться і у чому тут брехня?







Як йдеться у преамбулі до документа, його ухвалили у відповідь на закон, схвалений Сеймом Польщі 12 березня – «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом». Положення українського закону прямо віддзеркалюють положення польського.



Громадянам Польщі дозволяють легально перебувати на території України 18 місяців, влаштовуватись на роботу без жодних додаткових дозволів, отримувати соціальні виплати, вести бізнес, навчатися та отримувати медичну допомогу на тих самих умовах, що і громадяни України.



У законі не йдеться про можливість зайняття громадянами Польщі державних чи суддівських посад. Не йдеться і про надання полякам виборчих прав в Україні.



Звідки «ростуть ноги» у наративу про «поглинання Польщею України»?



Ясна річ, із росії. Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, є одним із головних наративів гібридної війни рф проти України і дуже гучно лунає із пропагандистських помийок від самого початку повномасштабної. Він має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною.



Як йдеться у



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Фейки про Польщу — це також спроба розладнати відносини України та її союзників, дискредитувати одного з наших найближчих партнерів. У взаєминах України й Польщі є свої складні моменти, які стосуються минулого — не вигаданих Росією «територіальних претензій», а подій 1940-х років на Волині, примусового виселення українців тощо. Усі ці проблеми Росія добре знає й роздмухує вже не перший рік, зокрема й у польському інфопросторі.



Польща першою у світі офіційно визнала державну незалежність України й відтоді не відхиляється від обраного курсу. Керівники цієї держави не раз заявляли про підтримку прагнення України стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот, збереження її територіальної цілісності й суверенітету. В березні уряд Польщі офіційно заявив, що наративи про ворожі наміри Польщі щодо України та нібито її бажання окупувати західні області України є частиною російської агресивної пропаганди та дезінформації, а в жовтні сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом.



Крім того, що Польща є членкинею ЄС та НАТО, тобто повага до суверенітету іншої країни для неї є непохитною нормою, вона, на думку аналітиків, також чітко усвідомлює, що її безпека і стабільність напряму залежать від ситуації в Україні. Ще одним свідченням цього стала ракета, що впала на території Польщі внаслідок російського обстрілу 15 листопада.



Нагадаємо, раніше ми розвінчували вкид білорусів про те, що Польща нібито має намір побудувати на Волині польовий навчальний центр. Мовляв, таким чином Польща хоче створювати осередки для здійснення контролю над західною частиною України, а також для того, аби у цьому центрі нібито базувалися «польскіє найомнікі».



У чому тут брехня, що насправді мають намір розгорнути на території Волині і до чого тут Польща, читайте тут: http://surl.li/gdkqn .



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями відбувся офіційний робочий візит президента Українидо Польщі. У Варшаві під час цього візиту президент Польщінагородив його найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.Білоруська пропагандистська машина прогнозовано у слід за російською використала це як привід для створення фейків про нібито «поглинання» Польщею України, «здачу» західної частини України полякам та інші варіації цього наративу.Здебільшого – висмикнули з контексту цитату Володимира Зеленського із його промови після вручення нагороди і створили новини із заголовком про те, що нібито президент України сказав, що у майбутньому між Україною та Польщею не буде кордонів. Такі заголовки створили, для прикладу, на сайті телеканалу «Білорусь 1» та загальнонаціональному телебаченні «ОНТ».Але у своїх публікаціях ці «ЗМІ» пішли далі.Вони створили декілька матеріалів на цю тему. Для прикладу, на сайті загальнонаціонального білоруського телебачення «ОНТ» зробили текст із заголовком:. У своїй новині вони подають нібито коментарі під дописом у Twitter про те, як різні користувачі нібито трактують слова Зеленського. Щоправда, гіперпосилань на сам допис та ці коментарі немає.Більше того, сьогодні, 7 квітня, цей же ресурс («ОНТ») дав «новину» із заголовком «Песков призвал пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши». У тексті йдеться про зроблений із незрозумілих причин висновок прессекретаря путіна дмитра пєскова про те, що Зеленський, можливо, «імєл ввіду пєрєход поглощєніє со сторони Польши і пєрєход на польській язик» і що, мовляв, можливо, «більше нє будєт украінскава язика»… Пєсков запевняє, що ці «заєвлєнія трєбують раз’яснєній».Телеканал «Білорусь 1» натомість поєднує причинно-наслідковим зв’язком вручення ордена Білого Орла Зеленському і «здачу» Львова. «Львов взамен Белого Орла. После получения высшей награды Варшавы Зеленский в благодарственном спиче заявил: в будущем «между Украиной и Польшей не будет никаких границ», – йдеться у «сюжеті» телеканалу. Щоправда, тему Львова творці сюжету далі абсолютно ніяк не розкривають і «твердження» своє ніяк не обґрунтовують. Та це і зрозуміло, адже це неправдивий пропагандистський наратив і створені на його основі фейки. Обґрунтувати це – неможливо.Це й же ресурс у своїй публікації запевняє, що Польща вже і карти «рісавала з западнай Украінай в саставє». Зауважимо, що цей фейк вже неодноразово спростовували.Більше того, «канал» запевняє, що «В Кієвє прінялі закони а том, што палякі могут заправлять в Нєзалєжнай на всєх уравнях, ізбіратца і назначатца ва всє органи власті».Президент мав на увазі політичні, економічні та історичні кордони між Україною та Польщею. На цьому він наголосив у своєму виступі.От як він сказав дослівно: «Між нами більше майбутньому не буде існувати будь-яких кордонів – політичних, економічних і, що дуже важливо, історичних… Але для цього потрібно ще перемогти». Закон «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України» був ухвалений Верховною Радою 28 липня 2022 року, а 15 серпня – підписаний президентом.Як йдеться у преамбулі до документа, його ухвалили у відповідь на закон, схвалений Сеймом Польщі 12 березня – «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом». Положення українського закону прямо віддзеркалюють положення польського.Громадянам Польщі дозволяють легально перебувати на території України 18 місяців, влаштовуватись на роботу без жодних додаткових дозволів, отримувати соціальні виплати, вести бізнес, навчатися та отримувати медичну допомогу на тих самих умовах, що і громадяни України.У законі не йдеться про можливість зайняття громадянами Польщі державних чи суддівських посад. Не йдеться і про надання полякам виборчих прав в Україні.Ясна річ, із росії. Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, є одним із головних наративів гібридної війни рф проти України і дуже гучно лунає із пропагандистських помийок від самого початку повномасштабної. Він має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною.Як йдеться у матеріалі проєкту «Детектор медіа», Росія любить звинувачувати інших у тому, що робить або має намір зробити сама. «Україна вісім років бомбила Донбас», «Україна катує мирних мешканців», «Польща хоче загарбати українські землі» — це заяви одного порядку, що начебто знімають із Росії відповідальність за агресію. Вони в першу чергу спрямовані на внутрішню російську аудиторію, але й на міжнародній арені інколи стають у пригоді. Наприклад, поповнюють арсенал прибічників Путіна в інших країнах.Фейки про Польщу — це також спроба розладнати відносини України та її союзників, дискредитувати одного з наших найближчих партнерів. У взаєминах України й Польщі є свої складні моменти, які стосуються минулого — не вигаданих Росією «територіальних претензій», а подій 1940-х років на Волині, примусового виселення українців тощо. Усі ці проблеми Росія добре знає й роздмухує вже не перший рік, зокрема й у польському інфопросторі.Польща першою у світі офіційно визнала державну незалежність України й відтоді не відхиляється від обраного курсу. Керівники цієї держави не раз заявляли про підтримку прагнення України стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот, збереження її територіальної цілісності й суверенітету. В березні уряд Польщі офіційно заявив, що наративи про ворожі наміри Польщі щодо України та нібито її бажання окупувати західні області України є частиною російської агресивної пропаганди та дезінформації, а в жовтні сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом.Крім того, що Польща є членкинею ЄС та НАТО, тобто повага до суверенітету іншої країни для неї є непохитною нормою, вона, на думку аналітиків, також чітко усвідомлює, що її безпека і стабільність напряму залежать від ситуації в Україні. Ще одним свідченням цього стала ракета, що впала на території Польщі внаслідок російського обстрілу 15 листопада.Нагадаємо, раніше ми розвінчували вкид білорусів про те, що Польща нібито має намір побудувати на Волині польовий навчальний центр. Мовляв, таким чином Польща хоче створювати осередки для здійснення контролю над західною частиною України, а також для того, аби у цьому центрі нібито базувалися «польскіє найомнікі».У чому тут брехня, що насправді мають намір розгорнути на території Волині і до чого тут Польща, читайте тут:

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