Білоруси поширюють фейк про будівництво «польської воєнної бази» на Волині





Розповідаємо, у чому тут брехня, що насправді мають намір розгорнути на території Волині і до чого тут Польща.



Що кажуть про це у білоруських ЗМІ?



Урядове інформагентство «Белта» з посиланням на слова офіційної представниці міністерства закордонних справ росії марії захарової, називає це «палзучім асваєнієм Украіни» Польщею.



«Белта» пише, що Варшава має «намєрєнія развєрнуть сваю інфраструктуру для увєлічєнія чісєльності поляскай групіровкі, раннє анонсірованой как польській добровольчєскій лєгіон, каторий будєт распалагаца на базє упомянутого центра»…



Більше того, урядовий білоруський ЗМІ, читуючи російську чиновницю, запевняє, що нібито цей легіон створюють для формування «комендантських підрозділів для контролю за діяльністю органів влади і охорони правопорядку на територіях західної України».



Скріншот з білоруського пропагандистського ЗМІ. Написане тут – неправда Скріншот з білоруського пропагандистського ЗМІ. Написане тут – неправда



Натомість, на сайті телеканалу «Білорусь 1» центр вже встигли «охрестити» «целай ваєннай базай» для «польскіх найомнікав». І, мовляв, ціною цього може стати, шматок України.



Скріншот з білоруського пропагандистського ЗМІ. Написане тут – неправда



ЯК НАСПРАВДІ?



На базі військової частини А7059 мають намір створити мобільний Центр підготовки мобілізованих у Волинській області військовослужбовців.



На крайній сесії Волинської обласної ради, що відбулася 16 березня, депутати вирішили звернутися до Міністра оборони України з проханням прийняти рішення про створення такого центру.



Свою позицію вони аргументують тим, один з батальйонів 100-ї окремої бригади територіальної оборони використовує військове містечко частини А7059, що належить Міністерству оборони України.



Як повідомляють у тексті звернення, на технічній території військової частини А7059 планують створити Центр підготовки мобілізованих у Волинській області військовослужбовців – локації для проведення занять із дисципліни загальновійськової підготовки, а також польовий базовий табір, який буде використовуватися для проживання особового складу військової частини А7059 під час перебування в пункті постійної дислокації.







До чого тут поляки?



Профінансувати облаштування мобільного навчального центру для українських військових на Волині мають намір поляки. Його може облаштувати польська фірма за кошти, зібрані поляками на Bayraktar. Про це Славомір Сєраковський.



За його словами, з проханням про фінансування облаштування центру підготовки українських військових звернувся міністр оборони України Олексій Резніков. Тож, польські волонтери вже підписали договір з фондом «Повернись живим» і переказали гроші на спорудження польового табору. Вартість мобільного навчального центру – 5 130 000 злотих (майже 42 млн грн за курсом НБУ). Його збудує польська компанія Lubawa, яка спеціалізується на виробництві ангарів.



Також Славомір Сєраковський

Візуалізація польового військового табору

Як повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради, і справді є певні домовленості про таку співпрацю із польською стороною. Але точно не йдеться про те, що у центрі будуть тренуватися польські воїни.



Його мають намір облаштувати саме для потреб військових, мобілізованих на Волині.



Закликаємо волинян аналізувати почуту та побачену інформацію та сприймати її критично! Інформаційна війна триває!





За посиланням можна знайти інформацію про інші фейки білоруської пропаганди, а також матеріали про те, як їх відрізняти та як їм протистояти.



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У декількох білоруських засобах масової інформації з’явився вкид про те, що Польща нібито має намір побудувати на Волині польовий навчальний центр. Мовляв, таким чином Польща хоче створювати осередки для здійснення контролю над західною частиною України, а також для того, аби у цьому центрі нібито базувалися «польскіє найомнікі».Розповідаємо,Урядове інформагентство «Белта» з посиланням на слова офіційної представниці міністерства закордонних справ росії, називає це «палзучім асваєнієм Украіни» Польщею.«Белта» пише, що Варшава має «намєрєнія развєрнуть сваю інфраструктуру для увєлічєнія чісєльності поляскай групіровкі, раннє анонсірованой как польській добровольчєскій лєгіон, каторий будєт распалагаца на базє упомянутого центра»…Більше того, урядовий білоруський ЗМІ, читуючи російську чиновницю, запевняє, що нібито цей легіон створюють для формування «комендантських підрозділів для контролю за діяльністю органів влади і охорони правопорядку на територіях західної України».Натомість, на сайті телеканалу «Білорусь 1» центр вже встигли «охрестити» «целай ваєннай базай» для «польскіх найомнікав». І, мовляв, ціною цього може стати, шматок України.На базі військової частини А7059 мають намір створити мобільний Центр підготовки мобілізованих у Волинській області військовослужбовців.На крайній сесії Волинської обласної ради, що відбулася 16 березня, депутати вирішилидо Міністра оборони України з проханням прийняти рішення про створення такого центру.Свою позицію вони аргументують тим, один з батальйонів 100-ї окремої бригади територіальної оборони використовує військове містечко частини А7059, що належить Міністерству оборони України.Як повідомляють у тексті звернення, на технічній території військової частини А7059 планують створити Центр підготовки мобілізованих у Волинській області військовослужбовців – локації для проведення занять із дисципліни загальновійськової підготовки, а також польовий базовий табір, який буде використовуватися для проживання особового складу військової частини А7059 під час перебування в пункті постійної дислокації.Профінансувати облаштування мобільного навчального центру для українських військових на Волині мають намір поляки. Його може облаштувати польська фірма за кошти, зібрані поляками на Bayraktar. Про це повідомив журналіст та волонтер, який збирав кошти,За його словами, з проханням про фінансування облаштування центру підготовки українських військових звернувся міністр оборони УкраїниТож, польські волонтери вже підписали договір з фондом «Повернись живим» і переказали гроші на спорудження польового табору. Вартість мобільного навчального центру – 5 130 000 злотих (майже 42 млн грн за курсом НБУ). Його збудує польська компанія Lubawa, яка спеціалізується на виробництві ангарів.Також Славомір Сєраковський оприлюднив візуалізацію майбутнього центру.Як повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради, і справді є певні домовленості про таку співпрацю із польською стороною. Але точно не йдеться про те, що у центрі будуть тренуватися польські воїни.Його мають намір облаштувати саме для потреб військових, мобілізованих на Волині.можна знайти інформацію про інші фейки білоруської пропаганди, а також матеріали про те, як їх відрізняти та як їм протистояти.

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