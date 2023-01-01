СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську





Про це



СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року.



Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.



Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.



Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.



За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську.



На початку березня цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці.



Зібрану розвідінформацію він надсилав «зв’язковому» агенту.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.



Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року.Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську.На початку березня цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці.Зібрану розвідінформацію він надсилав «зв’язковому» агенту.Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію