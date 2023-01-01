У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі





Про це



Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.



Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.



Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.



Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У Житомирській та Київській областях тривають ремонти.Про це повідомляють у пресслужбі Міненерго.Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе . Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

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