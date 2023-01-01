У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
Сьогодні, 10:58
У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У Житомирській та Київській областях тривають ремонти.
Про це повідомляють у пресслужбі Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.
Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.
Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.
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Про це повідомляють у пресслужбі Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.
Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.
Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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