У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У Житомирській та Київській областях тривають ремонти.

Про це повідомляють у пресслужбі Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.

Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.

Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

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Теги: енергосистема, Міненерго
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