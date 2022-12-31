Атака дронів Київської області: кількість загиблих зросла
Сьогодні, 11:19
Кількість загиблих через атаку дронів Київської області вночі, 22 березня зросла до 4 осіб.
Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів", - розповів він.
За його словами, четвертою жертвою став 40-річний водій.
"Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття", - додав Нєбитов.
Нагадаємо, вночі 22 березня 2023 року армія РФ вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка.
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Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів", - розповів він.
За його словами, четвертою жертвою став 40-річний водій.
"Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття", - додав Нєбитов.
Нагадаємо, вночі 22 березня 2023 року армія РФ вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка.
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