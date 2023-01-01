Нічна атака «Шахедів» на Київщину: 3 людини загинули





Про це



О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м.



Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.



На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група.



Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.



У Київській обласній військовій обласній уточнили, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м.Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група.Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.У Київській обласній військовій обласній уточнили, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.

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