Нічна атака «Шахедів» на Київщину: 3 людини загинули
Сьогодні, 09:13
Вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м.
Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група.
Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Київській обласній військовій обласній уточнили, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м.
Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
На місці події залучено 111 осіб та 28 од. техніки, з них від ДСНС - 95 осіб та 20 од. техніки, в тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група.
Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Київській обласній військовій обласній уточнили, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.
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