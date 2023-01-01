Курс валют у Луцьку 22 березня
Сьогодні, 09:30
22 березня готівковий курс долара становить 38.46, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,82.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,82.
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