Мультимедійний тест 2023: що варто знати волинянам-вступникам

Мультимедійний тест 2023: що варто знати волинянам-вступникам
Національний мультипредметний тест (НМТ) вступники 2023 року писатимуть три години й самостійно зможуть розподілити час на кожен із трьох блоків. Третій предмет — на вибір.

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

Ті, хто збирається складати тестування для вступу у 2023 році також зможуть обрати країну і пункт тестування, – говорить Алла Корнейко. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – каже, – оприлюднені демонстраційні варіанти тестів з української мови, математики, історії України та фізики.

Лучанка Олена Бундак готує цього року сина-одинадцятикласника до національного мультипредметного тестування. Жінка каже, що на успішність учасників може вплинути відсутність державної підсумкової атестації, оскільки востаннє цьогорічні випускники здавали її, коли переходили з 4 у 5 клас.

Син Олени – Ілля навчається у ліцеї № 26. Каже, що своє майбутнє бачить в ІТ-сфері, до мультимедійного тесту готується з дев'ятого класу, займається з репетиторами.
Мультимедійний тест 2023: що варто знати волинянам-вступникам

Для вступу до закладу вищої освіти вступники мають набрати принаймні 10% від максимальної кількості балів з того чи іншого блоку завдань, – каже Алла Корнейко. Зареєструватися на основну сесію мультипредметного тестування можна з 3 квітня до 3 травня. Тестування триватиме у два етапи: основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, додаткова – з 11 по 24 липня.

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Теги: Мультипредметний тест, Волинь
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