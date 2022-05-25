Мультимедійний тест 2023: що варто знати волинянам-вступникам





Про це розповіла Алла Корнейко.



Ті, хто збирається складати тестування для вступу у 2023 році також зможуть обрати країну і пункт тестування, – говорить Алла Корнейко. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – каже, – оприлюднені демонстраційні варіанти тестів з української мови, математики, історії України та фізики.



Лучанка Олена Бундак готує цього року сина-одинадцятикласника до національного мультипредметного тестування. Жінка каже, що на успішність учасників може вплинути відсутність державної підсумкової атестації, оскільки востаннє цьогорічні випускники здавали її, коли переходили з 4 у 5 клас.



Син Олени – Ілля навчається у ліцеї № 26. Каже, що своє майбутнє бачить в ІТ-сфері, до мультимедійного тесту готується з дев'ятого класу, займається з репетиторами.



Для вступу до закладу вищої освіти вступники мають набрати принаймні 10% від максимальної кількості балів з того чи іншого блоку завдань, – каже Алла Корнейко. Зареєструватися на основну сесію мультипредметного тестування можна з 3 квітня до 3 травня. Тестування триватиме у два етапи: основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, додаткова – з 11 по 24 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний мультипредметний тест (НМТ) вступники 2023 року писатимуть три години й самостійно зможуть розподілити час на кожен із трьох блоків. Третій предмет — на вибір.Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиТі, хто збирається складати тестування для вступу у 2023 році також зможуть обрати країну і пункт тестування, – говорить Алла Корнейко. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – каже, – оприлюднені демонстраційні варіанти тестів з української мови, математики, історії України та фізики.Лучанкаготує цього року сина-одинадцятикласника до національного мультипредметного тестування. Жінка каже, що на успішність учасників може вплинути відсутність державної підсумкової атестації, оскільки востаннє цьогорічні випускники здавали її, коли переходили з 4 у 5 клас.Син Олени –навчається у ліцеї № 26. Каже, що своє майбутнє бачить в ІТ-сфері, до мультимедійного тесту готується з дев'ятого класу, займається з репетиторами.Для вступу до закладу вищої освіти вступники мають набрати принаймні 10% від максимальної кількості балів з того чи іншого блоку завдань, – каже Алла Корнейко. Зареєструватися на основну сесію мультипредметного тестування можна з 3 квітня до 3 травня. Тестування триватиме у два етапи: основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, додаткова – з 11 по 24 липня.

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