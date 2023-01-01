На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Чижик
Сьогодні, 10:23
Небесне військо поповнилося ще одним Захисником України – загинув горохівчанин Дмитро Чижик.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
Командир відділення мінометного взводу, сержант Дмитро Чижик загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області.
"Сьогодні, 22 березня, о 13.00 годині загиблих захисників, Дмитра Чижика з Горохова та Валентина Степка з села Брани Мар’янівської територіальної громади, зустрінуть біля Вознесенської каплиці у місті Горохові. Дмитра Чижика пронесуть коридором шани до символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» у місті Горохів, де відбудеться панахида за загиблим Героєм. Валентина Степка після зустрічі біля Вознесенської каплиці траурним кортежем доставлять у рідне село Брани.
Чин похорону Дмитра Чижика відбудеться 23 березня.
У Горохівській територіальній громаді 22 - 23 березня оголосили Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Горохівській громаді.
Командир відділення мінометного взводу, сержант Дмитро Чижик загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області.
"Сьогодні, 22 березня, о 13.00 годині загиблих захисників, Дмитра Чижика з Горохова та Валентина Степка з села Брани Мар’янівської територіальної громади, зустрінуть біля Вознесенської каплиці у місті Горохові. Дмитра Чижика пронесуть коридором шани до символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» у місті Горохів, де відбудеться панахида за загиблим Героєм. Валентина Степка після зустрічі біля Вознесенської каплиці траурним кортежем доставлять у рідне село Брани.
Чин похорону Дмитра Чижика відбудеться 23 березня.
У Горохівській територіальній громаді 22 - 23 березня оголосили Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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