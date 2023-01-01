На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Чижик

На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Чижик
Небесне військо поповнилося ще одним Захисником України – загинув горохівчанин Дмитро Чижик.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

Командир відділення мінометного взводу, сержант Дмитро Чижик загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області.

"Сьогодні, 22 березня, о 13.00 годині загиблих захисників, Дмитра Чижика з Горохова та Валентина Степка з села Брани Мар’янівської територіальної громади, зустрінуть біля Вознесенської каплиці у місті Горохові. Дмитра Чижика пронесуть коридором шани до символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» у місті Горохів, де відбудеться панахида за загиблим Героєм. Валентина Степка після зустрічі біля Вознесенської каплиці траурним кортежем доставлять у рідне село Брани.

Чин похорону Дмитра Чижика відбудеться 23 березня.

У Горохівській територіальній громаді 22 - 23 березня оголосили Днями жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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