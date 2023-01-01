Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу українські оборонці знищили ще 920 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
танків – 3 557 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
РСЗВ – 509 (+2) од,
засобів ППО – 272 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
крилатих ракет – 909 (+2) од,
кораблів/катер – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
танків – 3 557 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
РСЗВ – 509 (+2) од,
засобів ППО – 272 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
крилатих ракет – 909 (+2) од,
кораблів/катер – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Дані уточнюються.
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