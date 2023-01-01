Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,



танків – 3 557 (+5) од,



бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,



артилерійських систем – 2 589 (+3) од,



РСЗВ – 509 (+2) од,



засобів ППО – 272 (+2) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,



крилатих ракет – 909 (+2) од,



кораблів/катер – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,



спеціальної техніки – 270 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські оборонці знищили ще 920 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,танків – 3 557 (+5) од,бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,артилерійських систем – 2 589 (+3) од,РСЗВ – 509 (+2) од,засобів ППО – 272 (+2) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,крилатих ракет – 909 (+2) од,кораблів/катер – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,спеціальної техніки – 270 (+4) од.Дані уточнюються.

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