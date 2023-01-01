Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів
За минулу добу українські оборонці знищили ще 920 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків – 3 557 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,

артилерійських систем – 2 589 (+3) од,

РСЗВ – 509 (+2) од,

засобів ППО – 272 (+2) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,

крилатих ракет – 909 (+2) од,

кораблів/катер – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,

спеціальної техніки – 270 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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