ЗСУ знищили вночі 16 «шахедів», з них 8 – над Києвом
Сьогодні, 09:21
Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.
«Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу «Shahed». Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО", - зазначив Сергій Попко.
Нагадаємо, що вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.
«Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу «Shahed». Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО", - зазначив Сергій Попко.
Нагадаємо, що вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
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