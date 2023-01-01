ЗСУ знищили вночі 16 «шахедів», з них 8 – над Києвом

ЗСУ знищили вночі 16 «шахедів», з них 8 – над Києвом
Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.

«Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу «Shahed». Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО", - зазначив Сергій Попко.

Нагадаємо, що вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.


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Теги: Росія, Україна, війна
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