На Волині судили директорку ліцею за те, що вона не помічала булінг школяра





Про це



Як йдеться у матеріалах справи, 19-го грудня 2022 року близько 12:00, директорка Іваничівського ліцею №1, перебуваючи на своєму робочому місці, не повідомила правоохоронців про факт булінгу (цькування), а саме: кібербулінгу відносно учня 10-А класу. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду за 13-те березня.



Відповідно до матеріалів справи, школярі створювали фейкові акаунти хлопця в інстаграмі і TikTok та монтували його фото з непристойними надписами. Адміністрація ліцею булінгу не вбачила та не визнала, чим порушила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та ч. 3 ст. 26, п. 2 розділу ІІ закону «Про освіту».



У суді матір, як представниця хлопця, розповіла, що з першими заявами щодо булінгу її сина почала звертатися до класного керівника й директорки ще у вересні. Спочатку лише розповідала, а потім показувала скриншот з листування, записи розмов і відео в TikTok. За її словами, учителі пообіцяли розібратися, але після цього цькування лише посилилися, зокрема й з боку вчителів. Окрім цього, учні, мовляв, почали створювати нові фейкові акаунти її сина.



Матір десятикласника запевнила, що продовжувала звертатися до керівництва школи протягом жовтня, а в листопаді написала заяву до поліції, бо не бачила реакції з боку ліцею.



Мама продемонструвала суду скриншоти акаунтів, листування, записи розмов, які підтверджували булінг саме щодо її сина. Вона зазначила, що перевела сина в школу у Нововолинську, адже іншого виходу з цієї ситуації, мовляв, вже не бачила.



Адміністрація навчального закладу повідомила, що після того, як мама їхнього учня звернулася в поліцію, до школи прийшов правоохоронець та проводив бесіду з дітьми щодо булінгу. Опісля, батьки восьмикласниць і семикласниць написали п’ять письмових заяв, у яких стверджували, що десятикласник насправді сам булив їхніх дітей. На підтвердження вони показали переписку з нецензурною лексикою.



Школа, мовляв, скликала відповідну комісію, туди запросили й матір десятикласника, але питання щодо булінгу її сина не розглядали – лише питання щодо булінгу інших учнів, адже не було письмового звернення.



Директорка навчального закладу стверджувала в суді, що про булінг щодо десятикласника дізналася лише під час цієї комісії. За її словами, матір хлопця й справді до неї зверталася, але з приводу іншої конфліктної ситуації, яку швидко вирішили. Керівниця ліцею була впевнена, якщо матір хлопця сама звернулася в поліцію, то адміністрація не має обов’язку повідомляти про булінг.



Класна керівниця хлопця у суді зауважила, що цькування почалися через блог десятикласника. За її словами, один із конфліктів виник не через кібербулінг, а через дівчину: хлопець побився з іншим хлопцем у підвалі під час повітряної тривоги.



Адвокат матері наголосив: те, що звернення було усним, не виключає того факту, що керівництво школи мало звернутися до поліції й повідомити про підозру на булінг.



Розглянувши усі матеріали справи та заслухавши 30 свідків, суд вирішив, що згідно із законодавством, директорка мала повідомити в поліцію про підозру на булінг протягом одного дня.



Відтак суд визнав директорку ліцею винною та призначив їй покарання – 850 гривень штрафу. Крім того, вона має заплатити 537 гривень судового збору.



Багаторічною директоркою ліцею №1 в Іваничах є Марія Шевчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорку Іваничівського ліцею №1 покарали за те, що вона не повідомила поліції про кібербулінг щодо десятикласника. Попри те, що керівництво школи не визнало своєї вини, суд визнав очільницю ліцею винною та оштрафував її.Про це пише БУГ.Як йдеться у матеріалах справи, 19-го грудня 2022 року близько 12:00, директорка Іваничівського ліцею №1, перебуваючи на своєму робочому місці, не повідомила правоохоронців про факт булінгу (цькування), а саме: кібербулінгу відносно учня 10-А класу. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду за 13-те березня.Відповідно до матеріалів справи, школярі створювали фейкові акаунти хлопця в інстаграмі і TikTok та монтували його фото з непристойними надписами. Адміністрація ліцею булінгу не вбачила та не визнала, чим порушила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та ч. 3 ст. 26, п. 2 розділу ІІ закону «Про освіту».У суді матір, як представниця хлопця, розповіла, що з першими заявами щодо булінгу її сина почала звертатися до класного керівника й директорки ще у вересні. Спочатку лише розповідала, а потім показувала скриншот з листування, записи розмов і відео в TikTok. За її словами, учителі пообіцяли розібратися, але після цього цькування лише посилилися, зокрема й з боку вчителів. Окрім цього, учні, мовляв, почали створювати нові фейкові акаунти її сина.Матір десятикласника запевнила, що продовжувала звертатися до керівництва школи протягом жовтня, а в листопаді написала заяву до поліції, бо не бачила реакції з боку ліцею.Мама продемонструвала суду скриншоти акаунтів, листування, записи розмов, які підтверджували булінг саме щодо її сина. Вона зазначила, що перевела сина в школу у Нововолинську, адже іншого виходу з цієї ситуації, мовляв, вже не бачила.Адміністрація навчального закладу повідомила, що після того, як мама їхнього учня звернулася в поліцію, до школи прийшов правоохоронець та проводив бесіду з дітьми щодо булінгу. Опісля, батьки восьмикласниць і семикласниць написали п’ять письмових заяв, у яких стверджували, що десятикласник насправді сам булив їхніх дітей. На підтвердження вони показали переписку з нецензурною лексикою.Школа, мовляв, скликала відповідну комісію, туди запросили й матір десятикласника, але питання щодо булінгу її сина не розглядали – лише питання щодо булінгу інших учнів, адже не було письмового звернення.Директорка навчального закладу стверджувала в суді, що про булінг щодо десятикласника дізналася лише під час цієї комісії. За її словами, матір хлопця й справді до неї зверталася, але з приводу іншої конфліктної ситуації, яку швидко вирішили. Керівниця ліцею була впевнена, якщо матір хлопця сама звернулася в поліцію, то адміністрація не має обов’язку повідомляти про булінг.Класна керівниця хлопця у суді зауважила, що цькування почалися через блог десятикласника. За її словами, один із конфліктів виник не через кібербулінг, а через дівчину: хлопець побився з іншим хлопцем у підвалі під час повітряної тривоги.Адвокат матері наголосив: те, що звернення було усним, не виключає того факту, що керівництво школи мало звернутися до поліції й повідомити про підозру на булінг.Розглянувши усі матеріали справи та заслухавши 30 свідків, суд вирішив, що згідно із законодавством, директорка мала повідомити в поліцію про підозру на булінг протягом одного дня.Відтак суд визнав директорку ліцею винною та призначив їй покарання – 850 гривень штрафу. Крім того, вона має заплатити 537 гривень судового збору.Багаторічною директоркою ліцею №1 в Іваничах є

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