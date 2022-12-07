У Луцьку знесли напівзруйновану будівлю напроти міськради. ФОТО
Сьогодні, 11:47
У Луцьку представники муніципальної варти демонтували занедбану будівлю, яка розміщувалась без відповідних дозвільних документів на території загального користування.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
У вівторок, 21 березня, муніципали здійснили демонтаж господарської споруди, яка розміщувалась без відповідних дозвільних документів на території загального користування, поруч з будинком на вулиці Даргомижського, 1.
Споруда перебувала у занедбаному та напівзруйнованому стані.
Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 13.07.2022 №359-1 «Про демонтаж господарської споруди на вул. Даргомижського, 1».
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
У вівторок, 21 березня, муніципали здійснили демонтаж господарської споруди, яка розміщувалась без відповідних дозвільних документів на території загального користування, поруч з будинком на вулиці Даргомижського, 1.
Споруда перебувала у занедбаному та напівзруйнованому стані.
Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 13.07.2022 №359-1 «Про демонтаж господарської споруди на вул. Даргомижського, 1».
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