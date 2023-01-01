Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину

Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
21 березня 2023 року бригада екстреної медичної допомоги Горохівського відділення, пункту ЕМД м.Берестечко виїхала до 50-річного пацієнта з болями в серці.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада, прибувши на виклик, провела первинний огляд пацієнта, електрокардіограма (ЕКГ) через телеметричний модуль була передана лікарю-консультанту центральної оперативної диспетчерської (ЦОД).

Виявиши пароксизм шлуночкової тахікардії та враховуючи нестабільну гемодинаміку, спільно з лікарем-консультантом провели синхронізовану кардіоверсію з попередньою садацією.

Після цього пацієнта доставили до профільного закладу охорони здоров’я.

Довідково:

Кардіоверсія — відновлення нормального серцевого ритму (синусового ритму) за наявності серцевої аритмії, як правило, фібриляції передсердь, рідше надшлуночкової або шлуночкової тахікардії або тріпотіння передсердь.
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину

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Теги: кардіоверсія, Волинь, медики, допомога, серцевий ритм
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