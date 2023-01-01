Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину





Про це



Бригада, прибувши на виклик, провела первинний огляд пацієнта, електрокардіограма (ЕКГ) через телеметричний модуль була передана лікарю-консультанту центральної оперативної диспетчерської (ЦОД).



Виявиши пароксизм шлуночкової тахікардії та враховуючи нестабільну гемодинаміку, спільно з лікарем-консультантом провели синхронізовану кардіоверсію з попередньою садацією.



Після цього пацієнта доставили до профільного закладу охорони здоров’я.



Довідково:



Кардіоверсія — відновлення нормального серцевого ритму (синусового ритму) за наявності серцевої аритмії, як правило, фібриляції передсердь, рідше надшлуночкової або шлуночкової тахікардії або тріпотіння передсердь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 березня 2023 року бригада екстреної медичної допомоги Горохівського відділення, пункту ЕМД м.Берестечко виїхала до 50-річного пацієнта з болями в серці.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада, прибувши на виклик, провела первинний огляд пацієнта, електрокардіограма (ЕКГ) через телеметричний модуль була передана лікарю-консультанту центральної оперативної диспетчерської (ЦОД).Виявиши пароксизм шлуночкової тахікардії та враховуючи нестабільну гемодинаміку, спільно з лікарем-консультантом провели синхронізовану кардіоверсію з попередньою садацією.Після цього пацієнта доставили до профільного закладу охорони здоров’я.Кардіоверсія — відновлення нормального серцевого ритму (синусового ритму) за наявності серцевої аритмії, як правило, фібриляції передсердь, рідше надшлуночкової або шлуночкової тахікардії або тріпотіння передсердь.

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