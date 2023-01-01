Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині

Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині
Вночі 22 березня 2023 року армія РФ вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка.

Про це повідомив очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Троє загиблих, 7 осіб травмовано внаслідок влучання безпілотників в будівлю гуртожитку одного із районів Київщини. Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.
Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, загинув водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.
Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині
Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
Сьогодні, 11:12
У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
Сьогодні, 10:58
Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині
Сьогодні, 10:50
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську
Сьогодні, 10:40
Білоруси поширюють фейк про будівництво «польської воєнної бази» на Волині
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську
Сьогодні, 10:40
На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Чижик На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Чижик
Сьогодні, 10:23
Росія може здійснити спробу ще одного наступу на Україну, – Джон Кірбі Росія може здійснити спробу ще одного наступу на Україну, – Джон Кірбі
Сьогодні, 10:20
Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики «швидкої» відновили серцевий ритм 50-річному волинянину
Сьогодні, 11:12
 0
У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
Сьогодні, 10:58
 0
Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині
Сьогодні, 10:50
 0
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську
Сьогодні, 10:40
 0
Білоруси поширюють фейк про будівництво «польської воєнної бази» на Волині
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8