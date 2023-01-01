Загинув водій «швидкої», 20 людей у лікарні: наслідки нічної атаки «шахедів» на Київщині





Про це Андрій Нєбитов.



"Троє загиблих, 7 осіб травмовано внаслідок влучання безпілотників в будівлю гуртожитку одного із районів Київщини. Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.

Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.



Як повідомили в Офісі генпрокурора, загинув водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 22 березня 2023 року армія РФ вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка.Про це повідомив очільник Нацполіції Київської області"Троє загиблих, 7 осіб травмовано внаслідок влучання безпілотників в будівлю гуртожитку одного із районів Київщини. Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.Як повідомили в Офісі генпрокурора, загинув водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

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