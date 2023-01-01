У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим





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У неділю, 9 квітня на Вербну неділю проведуть щорічну акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». В цей день збиратимуть кошти для волинської 100-тої бригади, яку нещодавно відправили на передову захищати Україну.



Акція проводиться з 2015 року на Театральному майдані біля Свято-Троїцького кафедрального собору. Всі зібрані кошти передадуть волонтерам Жіночої сотні Самооборони.



Охочі можуть долучитися 8 квітня на 08:30 для заготівлі верби (збір за головним корпусом ВДУ на вулиці Степана Бандери) та з 14:00 на в'язання верби (район РЦ «Промінь»). В неділю з 07:00 на Театральному майдані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.Про це пише ВСН У неділю, 9 квітня на Вербну неділю проведуть щорічну акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». В цей день збиратимуть кошти для волинської 100-тої бригади, яку нещодавно відправили на передову захищати Україну.Акція проводиться з 2015 року на Театральному майдані біля Свято-Троїцького кафедрального собору. Всі зібрані кошти передадуть волонтерам Жіночої сотні Самооборони.Охочі можуть долучитися 8 квітня на 08:30 для заготівлі верби (збір за головним корпусом ВДУ на вулиці Степана Бандери) та з 14:00 на в'язання верби (район РЦ «Промінь»). В неділю з 07:00 на Театральному майдані.

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