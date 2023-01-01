У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 18:55
Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.
Про це пише ВСН.
У неділю, 9 квітня на Вербну неділю проведуть щорічну акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». В цей день збиратимуть кошти для волинської 100-тої бригади, яку нещодавно відправили на передову захищати Україну.
Акція проводиться з 2015 року на Театральному майдані біля Свято-Троїцького кафедрального собору. Всі зібрані кошти передадуть волонтерам Жіночої сотні Самооборони.
Охочі можуть долучитися 8 квітня на 08:30 для заготівлі верби (збір за головним корпусом ВДУ на вулиці Степана Бандери) та з 14:00 на в'язання верби (район РЦ «Промінь»). В неділю з 07:00 на Театральному майдані.
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Про це пише ВСН.
У неділю, 9 квітня на Вербну неділю проведуть щорічну акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». В цей день збиратимуть кошти для волинської 100-тої бригади, яку нещодавно відправили на передову захищати Україну.
Акція проводиться з 2015 року на Театральному майдані біля Свято-Троїцького кафедрального собору. Всі зібрані кошти передадуть волонтерам Жіночої сотні Самооборони.
Охочі можуть долучитися 8 квітня на 08:30 для заготівлі верби (збір за головним корпусом ВДУ на вулиці Степана Бандери) та з 14:00 на в'язання верби (район РЦ «Промінь»). В неділю з 07:00 на Театральному майдані.
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