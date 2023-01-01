У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим

У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.

Про це пише ВСН.

У неділю, 9 квітня на Вербну неділю проведуть щорічну акцію «Вербу купляю – перемогу наближаю». В цей день збиратимуть кошти для волинської 100-тої бригади, яку нещодавно відправили на передову захищати Україну.

Акція проводиться з 2015 року на Театральному майдані біля Свято-Троїцького кафедрального собору. Всі зібрані кошти передадуть волонтерам Жіночої сотні Самооборони.
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим

Охочі можуть долучитися 8 квітня на 08:30 для заготівлі верби (збір за головним корпусом ВДУ на вулиці Степана Бандери) та з 14:00 на в'язання верби (район РЦ «Промінь»). В неділю з 07:00 на Театральному майдані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, верба, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 18:55
Сили обоорни України відбили понад 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 7 квітня
Сьогодні, 18:35
«Львів в обмін на Білого Орла»: білоруські ЗМІ поширюють фейки про «поглинання» Польщею України
Сьогодні, 18:13
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі
27 березень, 21:30
У Луцьку посеред дороги патрульних зупинив лікар і просив допомогти породіллі у важкому стані. ВІДЕО У Луцьку посеред дороги патрульних зупинив лікар і просив допомогти породіллі у важкому стані. ВІДЕО
24 березень, 13:45
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink» ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
19 березень, 14:10
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО
14 березень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
 0
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 18:55
 0
Сили обоорни України відбили понад 40 атак росіян: яка ситуація на фронті 7 квітня
Сьогодні, 18:35
 0
«Львів в обмін на Білого Орла»: білоруські ЗМІ поширюють фейки про «поглинання» Польщею України
Сьогодні, 18:13
 0
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8