Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 8 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.

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