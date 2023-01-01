Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 8 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.
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