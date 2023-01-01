Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 8 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +9°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Письменник Макс Кідрук презентує новий роман «Колонія» в Луцьку
Сьогодні, 20:25
СБУ повідомила про підозру російському священнику-блогеру РПЦ, який закликав вбивати українців
Сьогодні, 20:20
Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
Погода на завтра, 7 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 7 квітня, у Луцьку та Волинській області
06 квітень, 20:00
Погода на завтра, 6 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 6 квітня, у Луцьку та Волинській області
05 квітень, 20:00
Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
24 березень, 20:00
Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
23 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Письменник Макс Кідрук презентує новий роман «Колонія» в Луцьку
Сьогодні, 20:25
 0
СБУ повідомила про підозру російському священнику-блогеру РПЦ, який закликав вбивати українців
Сьогодні, 20:20
 0
Погода на завтра, 8 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
 0
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 18:55
 0
Медіа
відео
1/8