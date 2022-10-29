Письменник Макс Кідрук презентує новий роман «Колонія» в Луцьку

Після трьох років затишшя письменниквирушає в тур країною, аби презентувати роман «Колонія» — першу книгу з науково-фантастичного циклу «Нові Темні Віки».Про це повідомили організатори заходу.В Луцьку захід відбудеться 19 квітня у Волинському обласному театрі ляльок (вул. Кривий вал, 18). Початок — о 19:00.Роман «Колонія» описує світ XXII століття. Людство на Землі ще не оговталося від хвороби клодис, що призвела до найбільшої за пів століття пандемії, коли з’являється новий патоген, який інфікує винятково вагітних жінок. Група вчених-імунологів намагається з’ясувати, що він таке і чи пов’язана його поява з нейтринними спалахами, зафіксованими довкола планети.Чисельність населення марсіанських Колоній перевищує сто тисяч мешканців, і третина з них — народжені на Марсі. Вони програють суперспеціалістам із Землі боротьбу за робочі місця в наукомісткій економіці Марса і змушені гарувати, мов раби, на низькокваліфікованих ручних роботах. Що більше їх сягає повноліття, то дужче вони прагнуть змін, не усвідомлюючи, що ці зміни ставлять під загрозу саме існування Колоній.Це історія про те, що людина, попри всі її досягнення, не змінюється, й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок.Про презентацію:Якщо ви вже прочитали книгу, ви більше дізнаєтесь про фундамент, на якому Макс Кідрук будував історію. Йтиметься про політику, науку, екологію, медицину, зрештою, світ через понад сотню років. Якщо ви не читали, не хвилюйтеся щодо спойлерів. Їх не буде.В цій книжці я змалював один із найгірших сценаріїв майбутнього. І він, певна, річ, вам не сподобається. Але я свідомо починаю цю розмову, щоб вигадана картина не стала реальністю. А після того я із задоволенням підпишу ваші книжки.Тур — благодійний. Квитки на презентацію можна придбати за посиланням: https://darkages.maxkidruk.com/tur-2023-luczk/.Прибуток, виручений з квитків та продажу мерчу, буде перераховано Волонтерському штабу «АНГАР» для купівлі дронів підрозділам Сил Оборони.