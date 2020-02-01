Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО

Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО
У ліцеї № 27 Луцька організували черговий ярмарок. На ньому учні разом з батьками продавали власноруч виготовлені солодощі. Вторгували майже 200 тисяч гривень, за них планують придбати антидронову рушницю.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова директорки закладу Вероніки Захарчук.

Це вже не перший ярмарок, який влаштовують учні. Попередній був у грудні, напередодні Дня Святого Миколая. Тоді учням та батькам вдалось зібрати гроші на обігрівачі для військовослужбовців, – каже директорка.

Мама другокласника Тетяна Денисюк каже: своїм прикладом показують дітям, як долучатися до добрих справ.

Десятикласниця Дарина Савчук разом з однокласниками продає домашню випічку. Каже: готували в основному самі, батьки лише в дечому допомагали.

"Я вважаю, що в наш час, дуже важливо допомагати військовим. Бо вони захищають наш спокій і якби не військові, напевно ми б сьогодні не зустрілися у стінах нашого ліцею", – говорить старшокласниця.

Десятикласниця Дарина Савчук. Фото: Суспільне Луцьк
Вчитель фізики Петро Лукавий розповідає, аби допомогти військовим, організовують не лише ярмарки. За допомогою 3-D принтера друкують деталі для снарядів, які потім відправляють бійцям на фронт. З його слів, таку допомогу передали бійцям 14-ої, 51-ої та 100-ої бригад.

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Теги: Волинь, благодійність, гроші, допомога, Луцьк
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