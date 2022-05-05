Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
На Волині завдяки повідомленню від місцевих мешканців поліцейський офіцер громади виявив мікроавтобус із незаконною деревиною.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громади у Волинській області».
У четвер, 6 квітня, близько 18:00 поблизу села Ситовичі Ковельського району офіцер громади помітив автомобіль марки Volkswagen LT, який за інформацією від мешканців громади, може перевозити крадену деревину.
Мікроавтобус дійсно був повністю завантажений сосновими колодами, а відповідних документів на деревину у водія не було та її походження він пояснити не зміг.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського райуправління поліції. Незаконну деревину та бус вилучили.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громади у Волинській області».
У четвер, 6 квітня, близько 18:00 поблизу села Ситовичі Ковельського району офіцер громади помітив автомобіль марки Volkswagen LT, який за інформацією від мешканців громади, може перевозити крадену деревину.
Мікроавтобус дійсно був повністю завантажений сосновими колодами, а відповідних документів на деревину у водія не було та її походження він пояснити не зміг.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського райуправління поліції. Незаконну деревину та бус вилучили.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.
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Перевозив бусом деревину: волиняни допомогли викрити крадія лісу
Сьогодні, 19:22
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