Білоруська пропаганда поширює фейк про вивезення українського чорнозему до Польщі

«Поляки вивозять чорнозем із України фурами». Такий меседж вслід за російською транслює білоруська пропаганда. Щоправда, це черговий фейк.



«В Украінє продают зємлю в буквальном смислє слова», – мовить ведуча телеканалу «Беларусь 1», коментуючи відео, яке ширилось мережею на початку березня. Ролик супроводжують польські субтитри „Jak minął mój tydzień” (Як пройшов мій тиждень) i „Obwód chersoński” «Херсонська область», що нібито свідчить про те, що запис виклав у соцмережі польський водій вантажівки, який транспортує чорнозем із Херсона в Польщу.



Ось, що ми знайшли на теренах білоруського інформаційного простору:



Скриншот із сайту головного телеканалу Білорусі Скриншот із сайту «Белта» – однієї з найбільших інформаційних агенцій Білорусі, підконтрольних режиму лукашенка

Що не так із цим відео?

Цей фейк уже спростували колеги-фактчекери з Польщі. Найстаріші публікації, знайдені (російська соціальна мережа, заборонена в Україні з травня 2017 року – ред.) і Телеграмі, датовані 3 березня і опубліковані російським користувачем на ім’я Валерій Тихий. Якщо ви раптом сумнівались звідки ростуть ноги, то так – із росії.



Окрім того, польські фактчекери виявили, що показана на відео нібито одна вантажівка, що везе чорнозем до Польщі, насправді – дві різні автівки. На кермі водія видно логотип Scania, а от автомобіль, у який навантажують землю, вироблений іншою компанією – Shacman. Колеги надіслали запит у Scania і Shacman і ті інформацію підтвердили.



Також фактчекери AFP показали відео експертам із будівельної галузі, щоби ідентифікувати процес забору землі. Польський будівельний інспектор Аркадіуш Ервінскі запевнив, що на відео – роботи зі зняття верхнього шару ґрунту, які є першим етапом будь-якого будівництва. Тобто роботи такого типу могли бути виконані для будівництва автомагістралі, складу чи іншого проєкту.



А до чого тут Друга світова?

У деяких дослідженнях є короткі згадки про «експорт чорнозему» з України німцями під час Другої світової війни. Утім на запитання AFP польські, українські та німецькі історики сказали, що не знайшли підтвердження в історичних джерелах, які б чітко доводили, що така практика справді мала місце.



Український професор Георгій Касьянов, який зараз викладає історію в UMCS у Любліні, зауважив, що «вивіз чорнозему» – радянський міф, спрямований на посилення ефекту військової пропаганди.



«Це відлуння іншого міфу – про те, що німці вивозили чорнозем у 1918 році (теж вигадка, теж радянська). Цей міф базується на «свідченнях» очевидців, непідтверджених, наприклад, Героя Радянського Союзу Веніаміна Гридіна», – написав пан Георгій у листі AFP.



До того ж український історик Володимир В'ятрович у своїй книзі «Війна і міф. Невідома Друга світова» також підтверджує, що вивезення нацистами чорнозему з окупованої України – не більше, аніж «радянський міф».



Чому росіяни та білоруси звинувачують поляків у «злочинах»?

Як пише AFP, коментарі в соцмережах (на зразок наведених нижче), залишені під відео вантажівки з нібито вивезеним чорноземом, вписуються в наратив про те, що Україну використовують Польща та інші країни Заходу (але не росія).



«Вони зосередилися на війні з Росією, щоб повернути собі схід, а тим часом злодії грабуватимуть всю країну, навіть землю, залишаючи камінь на камені. Війна руйнує, злагода будує. Вони повинні почати мирні переговори», – пише користувачка Уршула Рок.



«Україну грабують, і українцям ця країна теж набридла», – коментує інший користувач.



Паралель із нібито нацизмом в Україні під час Другої світової війни є одним із головних напрямків кремлівської пропаганди, яка виправдовувала «спєцапєрацию» в Україні.



Нагадаємо, раніше ми розвінчували вкид білорусів про те, що Польща нібито має намір побудувати на Волині польовий навчальний центр. Мовляв, таким чином Польща хоче створювати осередки для здійснення контролю над західною частиною України, а також для того, аби у цьому центрі нібито базувалися «польскіє найомнікі».



У чому тут брехня, що насправді мають намір розгорнути на території Волині і до чого тут Польща, читайте тут: http://surl.li/gdkqn .



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! . Такий меседж вслід за російською транслює білоруська пропаганда. Щоправда, це черговий фейк.«В Украінє продают зємлю в буквальном смислє слова», – мовить ведуча телеканалу «Беларусь 1», коментуючи відео, яке ширилось мережею на початку березня. Ролик супроводжують польські субтитри „Jak minął mój tydzień” (Як пройшов мій тиждень) i „Obwód chersoński” «Херсонська область», що нібито свідчить про те, що запис виклав у соцмережі польський водій вантажівки, який транспортує чорнозем із Херсона в Польщу.Ось, що ми знайшли на теренах білоруського інформаційного простору:Цей фейк уже спростували колеги-фактчекери з Польщі. Найстаріші публікації, знайдені AFP у «ВКонтакте»і Телеграмі, датовані 3 березня і опубліковані російським користувачем на ім’я. Якщо ви раптом сумнівались звідки ростуть ноги, то так – із росії.Окрім того, польські фактчекери виявили, що показана на відео нібито одна вантажівка, що везе чорнозем до Польщі, насправді – дві різні автівки. На кермі водія видно логотип Scania, а от автомобіль, у який навантажують землю, вироблений іншою компанією – Shacman. Колеги надіслали запит у Scania і Shacman і ті інформацію підтвердили.Також фактчекери AFP показали відео експертам із будівельної галузі, щоби ідентифікувати процес забору землі. Польський будівельний інспекторзапевнив, що на відео – роботи зі зняття верхнього шару ґрунту, які є першим етапом будь-якого будівництва. Тобто роботи такого типу могли бути виконані для будівництва автомагістралі, складу чи іншого проєкту.У деяких дослідженнях є короткі згадки про «експорт чорнозему» з України німцями під час Другої світової війни. Утім на запитання AFP польські, українські та німецькі історики сказали, що не знайшли підтвердження в історичних джерелах, які б чітко доводили, що така практика справді мала місце.Український професор, який зараз викладає історію в UMCS у Любліні, зауважив, що «вивіз чорнозему» – радянський міф, спрямований на посилення ефекту військової пропаганди.«Це відлуння іншого міфу – про те, що німці вивозили чорнозем у 1918 році (теж вигадка, теж радянська). Цей міф базується на «свідченнях» очевидців, непідтверджених, наприклад, Героя Радянського Союзу Веніаміна Гридіна», – написав пан Георгій у листі AFP.До того ж український історику своїй книзі «Війна і міф. Невідома Друга світова» також підтверджує, що вивезення нацистами чорнозему з окупованої України – не більше, аніж «радянський міф».Як пише AFP, коментарі в соцмережах (на зразок наведених нижче), залишені під відео вантажівки з нібито вивезеним чорноземом, вписуються в наратив про те, що Україну використовують Польща та інші країни Заходу (але не росія).«Вони зосередилися на війні з Росією, щоб повернути собі схід, а тим часом злодії грабуватимуть всю країну, навіть землю, залишаючи камінь на камені. Війна руйнує, злагода будує. Вони повинні почати мирні переговори», – пише користувачка«Україну грабують, і українцям ця країна теж набридла», – коментує інший користувач.Паралель із нібито нацизмом в Україні під час Другої світової війни є одним із головних напрямків кремлівської пропаганди, яка виправдовувала «спєцапєрацию» в Україні.Нагадаємо, раніше ми розвінчували вкид білорусів про те, що Польща нібито має намір побудувати на Волині польовий навчальний центр. Мовляв, таким чином Польща хоче створювати осередки для здійснення контролю над західною частиною України, а також для того, аби у цьому центрі нібито базувалися «польскіє найомнікі».У чому тут брехня, що насправді мають намір розгорнути на території Волині і до чого тут Польща, читайте тут:

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