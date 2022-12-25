На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО

На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО
Сьогодні, 6 квітня, після 14:00 сталася ДТП поблизу села Гута Камінська у Камінь-Каширського району.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

На ліквідацію події прибули рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський.

Рятувальники передали потерпілого працівникам швидкої допомоги, стабілізували автомобіль та від‘єднали акумуляторну батарею.
На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гута, Волинь, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років
Сьогодні, 17:00
Загибель Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю: підозри досі немає
Сьогодні, 16:50
На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО
Сьогодні, 16:36
Білоруська пропаганда поширює фейк про вивезення українського чорнозему до Польщі
Сьогодні, 16:30
Стало зле за кермом: на дорозі знайшли тіло волинянина
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
На Рівненщині у ДТП потрапив автобус «На щиті», який віз волинських Героїв На Рівненщині у ДТП потрапив автобус «На щиті», який віз волинських Героїв
22 березень, 12:10
У місті на Волині водій збив жінку і втік із місця ДТП У місті на Волині водій збив жінку і втік із місця ДТП
10 січень, 21:03
У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині
25 грудень, 2022, 14:47
На Волині автівка врізалася у підводу, постраждав чоловік На Волині автівка врізалася у підводу, постраждав чоловік
31 серпень, 2022, 22:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП
Сьогодні, 17:22
 0
Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років
Сьогодні, 17:00
 0
Загибель Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю: підозри досі немає
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
Білоруська пропаганда поширює фейк про вивезення українського чорнозему до Польщі
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8