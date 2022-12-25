На Волині BMW злетіла в канаву. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



На ліквідацію події прибули рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський.



Рятувальники передали потерпілого працівникам швидкої допомоги, стабілізували автомобіль та від‘єднали акумуляторну батарею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, після 14:00 сталася ДТП поблизу села Гута Камінська у Камінь-Каширського району.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.На ліквідацію події прибули рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський.Рятувальники передали потерпілого працівникам швидкої допомоги, стабілізували автомобіль та від‘єднали акумуляторну батарею.

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