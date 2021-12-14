Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років





Про це повідомили у прессслужбі прокуратури Волині.



Удень 17 липня 2022 року чоловіки, один із яких уже мав конфлікти із Законом, біля будинку на проспекті Соборності в Луцьку напали на перехожого, побили та відібрали 3000 гривень.



Суд призначив кожному з обвинувачених покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав двох 33-річних жителів обласного центру Волині винуватими у вчиненні розбою в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 187 КК України).Про це повідомили у прессслужбі прокуратури Волині.Удень 17 липня 2022 року чоловіки, один із яких уже мав конфлікти із Законом, біля будинку на проспекті Соборності в Луцьку напали на перехожого, побили та відібрали 3000 гривень.Суд призначив кожному з обвинувачених покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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