У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП

У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП
В обласному центрі Волині створили петицію із закликом розірвати всі договори Луцька з Українською православною церквою.

Відповідне звернення зареєстрував Роман Лагодович.

"Громада міста Луцьк вимагає від міської влади прийняти рішення щодо розірвання всіх договорів, укладених між Луцькою міською радою, її структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та Українською православною церквою ("УПЦ МП")", - йдеться у петиції.

Ці рішення повинні включати розірвання усіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Луцьк та УПЦ МП і всі її структурні підрозділи, зокрема:
- договори комунального обслуговування;
- договори оренди комунального майна;
- договори оренди комунальних земельних ділянок;
- договори про право користування комунальними земельними ділянками та комунальним майном;
- договори з обслуговування мереж тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення;
- договори на вивіз сміття;
- інші договори та рішення, якими УПЦ МП надано права на користування комунальним майном, землею, послугами тощо.

Аби міська влада її розглянула, за цей час її повинні підписати щонайменше 300 осіб.


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Теги: УПЦ МП, петиція, Луцьк
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