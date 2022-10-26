Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО

Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Для задоволення запитів військових голова обласної ради Григорій Недопад відвідав місцеві підприємства, які з початком повномасштабної війни переорієнтували свої виробництва на армійські потреби.

Про це йдеться на сторінці Волиньради.

Очільник Волиньради зазначив, що коштом обласного бюджету планується закупити для волинських 100-ї окремої бригади ТрО та новосформованого 2-го стрілецького батальйону зимову і літню польову амуніцію, а також тактичне взуття.

Власник швейної компанії «Едельвіка» Юрій Переходько розповів, що фабрика виготовила близько 13 тисяч зимових комплектів одностроїв і вже відшила 3,5 тисячі літньої польової форми.
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО

«Шиємо ми відповідно до стандартів, рекомендованих Міноборони, але з власної тканини. Вона дуже зносостійка, бо тчемо у дві скручених нитки, має спеціальне вологовідштовхуюче просочення, але при цьому тканина «дихає», щодо цієї технології ми консультувалися з іноземними фахівцями. Для виготовлення зимової форми у японських партнерів ми придбали синтепух, який за характеристиками не поступається гусячому пухові. Від захисників тільки найкращі відгуки», - запевняє керівник підприємства.

Невелика сімейна фабрика «Вадрус» спеціалізувалася на модельному взутті, але вже у перший тиждень великої війни у дві зміни почала виготовляти тактичне взуття. «25 лютого ми всі вийшли на роботу, обрали модель, яка найбільше була схожа на берці, і почали шити з тих матеріалів, які у нас були», - пригадують засновники підприємства, батько і син Микола та Вадим Русяки. Кажуть, уже відправили військовим понад 15 тисяч пар, і попит не спадає.
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО


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Теги: Луцьк, підприємства, амуніція, шиють для військових
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