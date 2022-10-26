Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО

Для задоволення запитів військових голова обласної радивідвідав місцеві підприємства, які з початком повномасштабної війни переорієнтували свої виробництва на армійські потреби.Про це йдеться на сторінці Волиньради.Очільник Волиньради зазначив, що коштом обласного бюджету планується закупити для волинських 100-ї окремої бригади ТрО та новосформованого 2-го стрілецького батальйону зимову і літню польову амуніцію, а також тактичне взуття.Власник швейної компанії «Едельвіка»розповів, що фабрика виготовила близько 13 тисяч зимових комплектів одностроїв і вже відшила 3,5 тисячі літньої польової форми.«Шиємо ми відповідно до стандартів, рекомендованих Міноборони, але з власної тканини. Вона дуже зносостійка, бо тчемо у дві скручених нитки, має спеціальне вологовідштовхуюче просочення, але при цьому тканина «дихає», щодо цієї технології ми консультувалися з іноземними фахівцями. Для виготовлення зимової форми у японських партнерів ми придбали синтепух, який за характеристиками не поступається гусячому пухові. Від захисників тільки найкращі відгуки», - запевняє керівник підприємства.Невелика сімейна фабрика «Вадрус» спеціалізувалася на модельному взутті, але вже у перший тиждень великої війни у дві зміни почала виготовляти тактичне взуття. «25 лютого ми всі вийшли на роботу, обрали модель, яка найбільше була схожа на берці, і почали шити з тих матеріалів, які у нас були», - пригадують засновники підприємства, батько і синта. Кажуть, уже відправили військовим понад 15 тисяч пар, і попит не спадає.