Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Сьогодні, 17:55
Для задоволення запитів військових голова обласної ради Григорій Недопад відвідав місцеві підприємства, які з початком повномасштабної війни переорієнтували свої виробництва на армійські потреби.
Про це йдеться на сторінці Волиньради.
Очільник Волиньради зазначив, що коштом обласного бюджету планується закупити для волинських 100-ї окремої бригади ТрО та новосформованого 2-го стрілецького батальйону зимову і літню польову амуніцію, а також тактичне взуття.
Власник швейної компанії «Едельвіка» Юрій Переходько розповів, що фабрика виготовила близько 13 тисяч зимових комплектів одностроїв і вже відшила 3,5 тисячі літньої польової форми.
«Шиємо ми відповідно до стандартів, рекомендованих Міноборони, але з власної тканини. Вона дуже зносостійка, бо тчемо у дві скручених нитки, має спеціальне вологовідштовхуюче просочення, але при цьому тканина «дихає», щодо цієї технології ми консультувалися з іноземними фахівцями. Для виготовлення зимової форми у японських партнерів ми придбали синтепух, який за характеристиками не поступається гусячому пухові. Від захисників тільки найкращі відгуки», - запевняє керівник підприємства.
Невелика сімейна фабрика «Вадрус» спеціалізувалася на модельному взутті, але вже у перший тиждень великої війни у дві зміни почала виготовляти тактичне взуття. «25 лютого ми всі вийшли на роботу, обрали модель, яка найбільше була схожа на берці, і почали шити з тих матеріалів, які у нас були», - пригадують засновники підприємства, батько і син Микола та Вадим Русяки. Кажуть, уже відправили військовим понад 15 тисяч пар, і попит не спадає.
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Про це йдеться на сторінці Волиньради.
Очільник Волиньради зазначив, що коштом обласного бюджету планується закупити для волинських 100-ї окремої бригади ТрО та новосформованого 2-го стрілецького батальйону зимову і літню польову амуніцію, а також тактичне взуття.
Власник швейної компанії «Едельвіка» Юрій Переходько розповів, що фабрика виготовила близько 13 тисяч зимових комплектів одностроїв і вже відшила 3,5 тисячі літньої польової форми.
«Шиємо ми відповідно до стандартів, рекомендованих Міноборони, але з власної тканини. Вона дуже зносостійка, бо тчемо у дві скручених нитки, має спеціальне вологовідштовхуюче просочення, але при цьому тканина «дихає», щодо цієї технології ми консультувалися з іноземними фахівцями. Для виготовлення зимової форми у японських партнерів ми придбали синтепух, який за характеристиками не поступається гусячому пухові. Від захисників тільки найкращі відгуки», - запевняє керівник підприємства.
Невелика сімейна фабрика «Вадрус» спеціалізувалася на модельному взутті, але вже у перший тиждень великої війни у дві зміни почала виготовляти тактичне взуття. «25 лютого ми всі вийшли на роботу, обрали модель, яка найбільше була схожа на берці, і почали шити з тих матеріалів, які у нас були», - пригадують засновники підприємства, батько і син Микола та Вадим Русяки. Кажуть, уже відправили військовим понад 15 тисяч пар, і попит не спадає.
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