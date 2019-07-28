На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі
Сьогодні, 18:12
У місті Володимир археологи відшукали митну пломбу XI-XII століть. Експонат виявили в рамках дослідження перед будівництвом укриття та нового корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського.
Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
З його слів, свинцева пломба слугувала для маркування товарів у давньоруський період. Печатку знайшли під час розкопок урочища Апостольщина.
Експонат є частинкою комплексу знахідок, сказав Віктор Баюк, опрацювання яких відбудеться після закінчення усіх археологічних робіт у Володимирі.
Як зазначив Віктор Баюк на своїй Facebook-сторінці, на лицьовому боці пломбу видно іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. "Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – написав археолог.
Віктор Баюк додав, що ці археологічні дослідження княжого Володимира є наймасштабнішими за всю історію досліджень у місті.
Довідково: дослідницькі роботи проводить Охоронна археологічна служба України з Волинським національним університетом, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.
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Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
З його слів, свинцева пломба слугувала для маркування товарів у давньоруський період. Печатку знайшли під час розкопок урочища Апостольщина.
Експонат є частинкою комплексу знахідок, сказав Віктор Баюк, опрацювання яких відбудеться після закінчення усіх археологічних робіт у Володимирі.
Як зазначив Віктор Баюк на своїй Facebook-сторінці, на лицьовому боці пломбу видно іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. "Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – написав археолог.
Віктор Баюк додав, що ці археологічні дослідження княжого Володимира є наймасштабнішими за всю історію досліджень у місті.
Довідково: дослідницькі роботи проводить Охоронна археологічна служба України з Волинським національним університетом, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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