На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі

На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі
У місті Володимир археологи відшукали митну пломбу XI-XII століть. Експонат виявили в рамках дослідження перед будівництвом укриття та нового корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського.

Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

З його слів, свинцева пломба слугувала для маркування товарів у давньоруський період. Печатку знайшли під час розкопок урочища Апостольщина.

Експонат є частинкою комплексу знахідок, сказав Віктор Баюк, опрацювання яких відбудеться після закінчення усіх археологічних робіт у Володимирі.

Як зазначив Віктор Баюк на своїй Facebook-сторінці, на лицьовому боці пломбу видно іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. "Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – написав археолог.

Віктор Баюк додав, що ці археологічні дослідження княжого Володимира є наймасштабнішими за всю історію досліджень у місті.

Довідково: дослідницькі роботи проводить Охоронна археологічна служба України з Волинським національним університетом, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.

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Теги: Київська Русь, пломба, Волинь, археологи
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