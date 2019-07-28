На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі

Олександра Цинкаловського.



Про це розповів Віктор Баюк.



З його слів, свинцева пломба слугувала для маркування товарів у давньоруський період. Печатку знайшли під час розкопок урочища Апостольщина.



Експонат є частинкою комплексу знахідок, сказав Віктор Баюк, опрацювання яких відбудеться після закінчення усіх археологічних робіт у Володимирі.



Як зазначив Віктор Баюк на своїй Facebook-сторінці, на лицьовому боці пломбу видно іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. "Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – написав археолог.



Віктор Баюк додав, що ці археологічні дослідження княжого Володимира є наймасштабнішими за всю історію досліджень у місті.



Довідково: дослідницькі роботи проводить Охоронна археологічна служба України з Волинським національним університетом, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимир археологи відшукали митну пломбу XI-XII століть. Експонат виявили в рамках дослідження перед будівництвом укриття та нового корпусу ліцею іменіПро це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби УкраїниЗ його слів, свинцева пломба слугувала для маркування товарів у давньоруський період. Печатку знайшли під час розкопок урочища Апостольщина.Експонат є частинкою комплексу знахідок, сказав Віктор Баюк, опрацювання яких відбудеться після закінчення усіх археологічних робіт у Володимирі.Як зазначив Віктор Баюк на своїй Facebook-сторінці, на лицьовому боці пломбу видно іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. "Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – написав археолог.Віктор Баюк додав, що ці археологічні дослідження княжого Володимира є наймасштабнішими за всю історію досліджень у місті.Довідково: дослідницькі роботи проводить Охоронна археологічна служба України з Волинським національним університетом, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.

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