У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук

У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук
У дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець із села Тростянка Копачівської громади Вадим Дмитрук.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталась вночі на 6 квітня поблизу міста Бровари на Київщині.

Вадим повертався у зону бойових дій на автомобілі, на який нещодавно зібрали гроші на Рожищенщині.

Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дмитрук, загинув, воїн, ДТП, Бровари, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі
Сьогодні, 18:12
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Сьогодні, 17:55
У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук
Сьогодні, 17:31
У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП
Сьогодні, 17:22
Побили перехожого і вкрали 3 тисячі: двоє волинян втрапили за ґрати на 8 років
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
На Бахмутському напрямку загинув командир ГШВ з Волині Сергій Бордеану На Бахмутському напрямку загинув командир ГШВ з Волині Сергій Бордеану
30 березень, 12:37
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
23 березень, 16:44
Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький
23 березень, 15:34
Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка
16 березень, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни наступають на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:45
 0
На Волині археологи знайшли митну пломбу часів Київської Русі
Сьогодні, 18:12
 0
Які підприємства Луцька шиють амуніцію для військових. ФОТО
Сьогодні, 17:55
 0
У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук
Сьогодні, 17:31
 0
У Луцьку створили петицію з проханням розірвати договори з УПЦ МП
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8