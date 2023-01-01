У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук
Сьогодні, 17:31
У дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець із села Тростянка Копачівської громади Вадим Дмитрук.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталась вночі на 6 квітня поблизу міста Бровари на Київщині.
Вадим повертався у зону бойових дій на автомобілі, на який нещодавно зібрали гроші на Рожищенщині.
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталась вночі на 6 квітня поблизу міста Бровари на Київщині.
Вадим повертався у зону бойових дій на автомобілі, на який нещодавно зібрали гроші на Рожищенщині.
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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У ДТП на Київщині загинув військовий з Волині Вадим Дмитрук
Сьогодні, 17:31
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