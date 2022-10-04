Загибель Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю: підозри досі немає
Сьогодні, 16:50
Правоохоронці досі встановлюють обставини загибелі 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на українсько-білоруському кордоні 25 лютого. Наразі про підозру в кримінальному провадженні не повідомляли.
Про це повідомляє Українська правда.
«Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, інформація про яке внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за N 12023030000000266. Інформація щодо повідомлення про підозру, хід та закінчення досудового розслідування або направлення до суду не надходила», – йдеться у відповіді на запит Північного об’єднаного пресцентру ЗСУ.
Інформацію про те, що у цій справі за понад місяць розслідування досі немає підозри, підтвердило УП і джерело у правоохоронних органах.
Повідомляється, що кримінальне провадження знаходиться в досудовому розслідуванні ТУ ДБР у м. Львів.
У відповіді на запит вказується, що «24 лютого 2023 року молодший сержант Панасюк С.П. виконував службові обов’язки на спостережному посту з метою прикриття ділянки кордону з республікою Білорусь (в районі с. Тур, Ковельського р-ну, Волинської обл.). Близько 01:20 25 лютого 2023 року спостережний пост виявив групу порушників державного кордону, що пересувались з боку республіки Білорусь».
«Після спостереження я за порушниками, було відкрито вогонь у їх напрямку. За результатом вогневого контакту молодший сержант Панасюк С.П. отримав поранення. Під час транспортування для надання медичної допомоги молодший сержант Панасюк С.П. від отриманого вогнепального поранення помер», – йдеться у відповіді на запит УП.
Також повідомляється, що у військовій частині А7028 у зв’язку з цією подією «проводиться службове розслідування з метою з’ясування причин та обставин смерті молодшого сержанта Панасюка С.П.» і що «інформацію про зазначену подію було доведено до особового складу».
Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, а обставини його смерті розслідуються. У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.
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Про це повідомляє Українська правда.
«Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, інформація про яке внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за N 12023030000000266. Інформація щодо повідомлення про підозру, хід та закінчення досудового розслідування або направлення до суду не надходила», – йдеться у відповіді на запит Північного об’єднаного пресцентру ЗСУ.
Інформацію про те, що у цій справі за понад місяць розслідування досі немає підозри, підтвердило УП і джерело у правоохоронних органах.
Повідомляється, що кримінальне провадження знаходиться в досудовому розслідуванні ТУ ДБР у м. Львів.
У відповіді на запит вказується, що «24 лютого 2023 року молодший сержант Панасюк С.П. виконував службові обов’язки на спостережному посту з метою прикриття ділянки кордону з республікою Білорусь (в районі с. Тур, Ковельського р-ну, Волинської обл.). Близько 01:20 25 лютого 2023 року спостережний пост виявив групу порушників державного кордону, що пересувались з боку республіки Білорусь».
«Після спостереження я за порушниками, було відкрито вогонь у їх напрямку. За результатом вогневого контакту молодший сержант Панасюк С.П. отримав поранення. Під час транспортування для надання медичної допомоги молодший сержант Панасюк С.П. від отриманого вогнепального поранення помер», – йдеться у відповіді на запит УП.
Також повідомляється, що у військовій частині А7028 у зв’язку з цією подією «проводиться службове розслідування з метою з’ясування причин та обставин смерті молодшого сержанта Панасюка С.П.» і що «інформацію про зазначену подію було доведено до особового складу».
Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, а обставини його смерті розслідуються. У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.
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