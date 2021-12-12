Стало зле за кермом: на дорозі знайшли тіло волинянина





Про це



Трагедія сталась вранці 6 квітня.



Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліції.



Уродженцю села Тростянка, 1971 року народження, стало зле за кермом, однак він зумів зупинити авто та відчинити двері. Тіло виявили біля авто.



На місці події працювали полісмени. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Копачівка на дорозі біля власного авто помер чоловік.Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.Трагедія сталась вранці 6 квітня.Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліції.Уродженцю села Тростянка, 1971 року народження, стало зле за кермом, однак він зумів зупинити авто та відчинити двері. Тіло виявили біля авто.На місці події працювали полісмени. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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