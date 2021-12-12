Стало зле за кермом: на дорозі знайшли тіло волинянина

Стало зле за кермом: на дорозі знайшли тіло волинянина
У селі Копачівка на дорозі біля власного авто помер чоловік.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталась вранці 6 квітня.

Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліції.

Уродженцю села Тростянка, 1971 року народження, стало зле за кермом, однак він зумів зупинити авто та відчинити двері. Тіло виявили біля авто.

На місці події працювали полісмени. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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Теги: смерть, Копачівка
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