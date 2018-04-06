Розповіли, якою буде погода на Волині на Великдень

Розповіли, якою буде погода на Волині на Великдень
На Великдень, 16 квітня, на Волині дощитиме.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.

«Протягом вихідних та Великодніх свят очікується переважно хмарна погода та дощ, тому що територію нашої області перетинатиме атмосферний розділ. Вітер – переважно західного та північно-західного напрямку, помірний», – зазначає пані Світлана.

Уночі температура становитиме +5-6° тепла, вдень – 10-13°.

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Теги: Погода, Волинь, Великдень, варте уваги
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