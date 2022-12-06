У Луцьку під дощем попрощалися з двома загиблими Героями. ФОТО

Романа Наумика та Сергія Федіна.



Про це повідомили у міськраді.



Лучанин Роман Наумик (08.01.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А4123 на посаду гранатометника 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону.



Лучанин Сергій Федін (02.11.1968 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.



До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



«Ці воїни, яких ми сьогодні відспівуємо, пішли на фронт свідомо. До цього їх покликала любов до рідної землі і віра в нашу перемогу, яку ми обов’язково повинні досягнути. Мусимо все перетерпіти, пройти свою Голгофу, але витримати і перемоги. Ніхто, крім нас, цього не зробить. А для цього нам потрібно три важливі речі: сильна віра, сильна молитва і сильна підтримка наших військових», – сказав у скорботній промові митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв! Вічна пам’ять, честь та слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцької громади попрощалися із двома захисниками України, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівалитаПро це повідомили у міськраді.Лучанин Роман Наумик (08.01.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А4123 на посаду гранатометника 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону. Загинув 6 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Площанка Луганської області.Лучанин Сергій Федін (02.11.1968 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.«Ці воїни, яких ми сьогодні відспівуємо, пішли на фронт свідомо. До цього їх покликала любов до рідної землі і віра в нашу перемогу, яку ми обов’язково повинні досягнути. Мусимо все перетерпіти, пройти свою Голгофу, але витримати і перемоги. Ніхто, крім нас, цього не зробить. А для цього нам потрібно три важливі речі: сильна віра, сильна молитва і сильна підтримка наших військових», – сказав у скорботній промові митрополит Луцький і ВолинськийПісля завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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