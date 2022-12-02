На Волині попереджають про вибухи
Сьогодні, 15:58
У Володимирському районі працюватимуть піротехніки – знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні, 6 квітня, упродовж другої половини дня поблизу села Білин Володимирського району волинські піротехніки знешкодять вибухонебезпечні предмети.
Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.
Громадян закликають зберігати спокій.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні, 6 квітня, упродовж другої половини дня поблизу села Білин Володимирського району волинські піротехніки знешкодять вибухонебезпечні предмети.
Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.
Громадян закликають зберігати спокій.
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