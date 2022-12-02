На Волині попереджають про вибухи

На Волині попереджають про вибухи
У Володимирському районі працюватимуть піротехніки – знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Сьогодні, 6 квітня, упродовж другої половини дня поблизу села Білин Володимирського району волинські піротехніки знешкодять вибухонебезпечні предмети.

Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.

Громадян закликають зберігати спокій.

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Теги: ДСНС, вибухи, Білин
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