На Волині попереджають про вибухи





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Сьогодні, 6 квітня, упродовж другої половини дня поблизу села Білин Володимирського району волинські піротехніки знешкодять вибухонебезпечні предмети.



Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.



Громадян закликають зберігати спокій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі працюватимуть піротехніки – знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Сьогодні, 6 квітня, упродовж другої половини дня поблизу села Білин Володимирського району волинські піротехніки знешкодять вибухонебезпечні предмети.Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.Громадян закликають зберігати спокій.

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