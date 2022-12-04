Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО





Про це повідомляє LRT, пише



У резолюції йдеться про те, що Україну потрібно запросити вступити в НАТО на саміті, а ось підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації — «як тільки дозволять умови». Документ передбачає, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.



«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим», — сказав голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс під час презентації проєкту резолюції.



Також документ містить й інші прагнення Литви. Серед них — посилення оборони в Балтійському регіоні та у всій східній частині НАТО, збільшення кількості постійно дислокованих в Литві сухопутних сил союзників, а також посилення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, зокрема у Литві.



Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Очікується, що там буде близько 40 делегацій з країн НАТО та партнерів Альянсу.



Заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга раніше казав, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні, Україна хоче отримати результати.



«Нам не потрібна просто декларація про політику відчинених дверей. Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі надійні гарантії, а не запевнення, не домовленості, безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наше офіційне прохання щодо вступу до НАТО», — сказав Сибіга.



А втім, видання The Financial Times із посиланням на неназваних дипломатів писало, що НАТО хоче збільшити фінансову допомогу Україні, щоб Київ менше дратувався через небажання Альянсу говорити про приєднання України. Один із дипломатів розповів, що в НАТО поки що не розглядають заявку України на вступ: «Цей лист-заявка лежить на столі, і ми просто ігноруємо його».



«Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати в це значні кошти», — сказав інший дипломат.



Проте президент України Володимир Зеленський наголошує: Україна не піде на компроміси у питанні членства в НАТО. «Я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною», — наголосив український президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сейм Литви 6 квітня одноголосно ухвалив резолюцію, яка містить плани Литви щодо саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні. Зокрема, там є прагнення країни офіційно запросити Україну в НАТО.Про це повідомляє LRT, пише Громадське У резолюції йдеться про те, що Україну потрібно запросити вступити в НАТО на саміті, а ось підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації — «як тільки дозволять умови». Документ передбачає, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим», — сказав голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс під час презентації проєкту резолюції.Також документ містить й інші прагнення Литви. Серед них — посилення оборони в Балтійському регіоні та у всій східній частині НАТО, збільшення кількості постійно дислокованих в Литві сухопутних сил союзників, а також посилення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, зокрема у Литві.Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Очікується, що там буде близько 40 делегацій з країн НАТО та партнерів Альянсу.Заступник глави Офісу президента Українираніше казав, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні, Україна хоче отримати результати.«Нам не потрібна просто декларація про політику відчинених дверей. Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі надійні гарантії, а не запевнення, не домовленості, безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наше офіційне прохання щодо вступу до НАТО», — сказав Сибіга.А втім, видання The Financial Times із посиланням на неназваних дипломатів писало, що НАТО хоче збільшити фінансову допомогу Україні, щоб Київ менше дратувався через небажання Альянсу говорити про приєднання України. Один із дипломатів розповів, що в НАТО поки що не розглядають заявку України на вступ: «Цей лист-заявка лежить на столі, і ми просто ігноруємо його».«Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати в це значні кошти», — сказав інший дипломат.Проте президент Українинаголошує: Україна не піде на компроміси у питанні членства в НАТО. «Я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною», — наголосив український президент.

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