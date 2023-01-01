У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики. Рух ускладнений.



Деталі та причини автопригоди з’ясовують.





Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, відбулось зіткнення легковиків, ніхто не госпіталізовувався, патрульні складатимуть протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Також у поліції зазначили, що рух поступово відновлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Винниченка зіткнулися дві автівки "Рено" та "Тойота".Про цеповідомили очевидці.Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики. Рух ускладнений.Деталі та причини автопригоди з’ясовують.Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, відбулось зіткнення легковиків, ніхто не госпіталізовувався, патрульні складатимуть протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Також у поліції зазначили, що рух поступово відновлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію