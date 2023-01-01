У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Винниченка зіткнулися дві автівки "Рено" та "Тойота".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики. Рух ускладнений.

Деталі та причини автопригоди з’ясовують.
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО


Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, відбулось зіткнення легковиків, ніхто не госпіталізовувався, патрульні складатимуть протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Також у поліції зазначили, що рух поступово відновлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А де на фото спорткар)))))?
Відповісти
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО
Сьогодні, 14:41
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:57
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
Сьогодні, 13:45
Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики
31 березень, 12:25
На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики
04 березень, 17:33
У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО
04 березень, 12:28
У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон
28 лютий, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попереджають про вибухи
Сьогодні, 15:48
 0
Розповіли, якою буде погода на Волині у ніч на Великдень
Сьогодні, 15:38
 0
У Луцьку під дощем попрощалися з двома загиблими Героями. ФОТО
Сьогодні, 15:29
 0
Данілов розповів, що інформацією про контрнаступ володіють не більше 5 людей
Сьогодні, 15:08
 0
Литва схвалила резолюцію про прагнення влітку запросити Україну в НАТО
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8