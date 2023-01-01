Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків





Про це повідомляє Олександра Камишіна в Telegram.



"Вчора під час офіційного візиту президента України до Польщі відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", - зазначив він.



Камишін додав, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Відповідну домовленість країни підписали у середу, 5 квітня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловостів Telegram."Вчора під час офіційного візиту президента України до Польщі відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", - зазначив він.Камишін додав, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію