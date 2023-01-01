На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Любешівщині одружився захисник Ростислав та його кохана Аміна.

Про це пише газета «Нове життя».

"Попри війну, наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині.

На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.

Такою радісною звісткою та фото закоханих поділилися у Любешівському відділі ДРАЦС Західного МУМЮ", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, одруження, військовий
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