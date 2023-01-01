На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
На Любешівщині одружився захисник Ростислав та його кохана Аміна.
Про це пише газета «Нове життя».
"Попри війну, наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині.
На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.
Такою радісною звісткою та фото закоханих поділилися у Любешівському відділі ДРАЦС Західного МУМЮ", - йдеться в повідомленні.
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Про це пише газета «Нове життя».
"Попри війну, наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині.
На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.
Такою радісною звісткою та фото закоханих поділилися у Любешівському відділі ДРАЦС Західного МУМЮ", - йдеться в повідомленні.
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На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
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