На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

Ростислав та його кохана Аміна.



Про це пише газета



"Попри війну, наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині.



На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.



Такою радісною звісткою та фото закоханих поділилися у Любешівському відділі ДРАЦС Західного МУМЮ", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любешівщині одружився захисникта його коханаПро це пише газета «Нове життя» "Попри війну, наші краяни закохуються, одружуються, народжують діток. Ось і днями ще одна молода сім’я створилася на Любешівщині.На рушник щастя став захисник України – мужній Ростислав та його кохана – тендітна й ніжна Аміна.Такою радісною звісткою та фото закоханих поділилися у Любешівському відділі ДРАЦС Західного МУМЮ", - йдеться в повідомленні.

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