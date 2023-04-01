Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ
Сьогодні, 13:30
З Білорусі до Росії відлітають три винищувачі МіГ-31К.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді", у Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 року.
"Росія постійно тримає в напрузі всю країну, коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено", - сказав Ігнат.
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Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді", у Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 року.
"Росія постійно тримає в напрузі всю країну, коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено", - сказав Ігнат.
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