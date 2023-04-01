Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ

Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ
З Білорусі до Росії відлітають три винищувачі МіГ-31К.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді", у Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 року.

"Росія постійно тримає в напрузі всю країну, коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено", - сказав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО
Сьогодні, 13:57
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
Сьогодні, 13:45
Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ
Сьогодні, 13:30
Модульні меблі: як це працює і чому є чудовим вибором*
Сьогодні, 13:27
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ
05 квітень, 16:30
У Росії заявили, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні наносити тактичні ядерні удари У Росії заявили, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні наносити тактичні ядерні удари
04 квітень, 14:30
У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії
03 квітень, 14:40
Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі
29 березень, 19:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків
Сьогодні, 13:45
 0
Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ
Сьогодні, 13:30
 0
Модульні меблі: як це працює і чому є чудовим вибором*
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8