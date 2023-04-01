Три російські винищувачі вилетіли з Білорусі в РФ





Про це



"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться у повідомленні.



Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі



"Росія постійно тримає в напрузі всю країну, коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено", - сказав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Білорусі до Росії відлітають три винищувачі МіГ-31К.Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"."За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться у повідомленні.Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУв коментарі "Українській правді" , у Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 року."Росія постійно тримає в напрузі всю країну, коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено", - сказав Ігнат.

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