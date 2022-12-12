На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 13:13
Сьогодні, 6 квітня, протягом другої половини дня, поблизу села Білин Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо громадян зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо громадян зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
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