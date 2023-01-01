У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Школярі Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького в рамках акції «Недитяче авто» зібрали 124 377,2 грн на авто для ЗСУ.
Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР.
"Друзі, ми не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Дивимось це відео і плачемо", - кажуть волонтери.
Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.
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Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР.
"Друзі, ми не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Дивимось це відео і плачемо", - кажуть волонтери.
Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.
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