У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для ЗСУ. ВІДЕО





Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР.



"Друзі, ми не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Дивимось це відео і плачемо", - кажуть волонтери.



Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького в рамках акції «Недитяче авто» зібрали 124 377,2 грн на авто для ЗСУ.Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР."Друзі, ми не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Дивимось це відео і плачемо", - кажуть волонтери.Недитяча автівка Kia Sportage поїде до наших Сил оборони.

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