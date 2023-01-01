На Волині збільшилась кількість хворих на кашлюк: більшість недужих – діти
Сьогодні, 12:30
За три місяці 2023 року на Волині зафіксували 25 випадків інфекційного кашлюка. Серед хворих – 22 дитини віком до десяти років.
Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
З її слів, хворобу епідеміологи виявили у сімейних вогнищах Ковельського, Камінь-Каширського та Луцького районів.
"Лише один навчальний заклад був переведений на дистанційну форму навчання, решта хворих дітей тимчасово не відвідували дитячі колективи", – зазначила епідеміологиня.
Довідково: кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.
Нагадаємо, що на початку березня у двох районах на Волині зафіксували 15 випадків кашлюка. Було відомо про чотири сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих з однієї родини.
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Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
З її слів, хворобу епідеміологи виявили у сімейних вогнищах Ковельського, Камінь-Каширського та Луцького районів.
"Лише один навчальний заклад був переведений на дистанційну форму навчання, решта хворих дітей тимчасово не відвідували дитячі колективи", – зазначила епідеміологиня.
Довідково: кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.
Нагадаємо, що на початку березня у двох районах на Волині зафіксували 15 випадків кашлюка. Було відомо про чотири сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих з однієї родини.
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