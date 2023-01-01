На Волині збільшилась кількість хворих на кашлюк: більшість недужих – діти





Про це розповіла Валентина Хомутінкіна.



З її слів, хворобу епідеміологи виявили у сімейних вогнищах Ковельського, Камінь-Каширського та Луцького районів.



"Лише один навчальний заклад був переведений на дистанційну форму навчання, решта хворих дітей тимчасово не відвідували дитячі колективи", – зазначила епідеміологиня.



Довідково: кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.



Нагадаємо, що на початку березня у двох районах на Волині зафіксували 15 випадків кашлюка. Було відомо про чотири сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих з однієї родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три місяці 2023 року на Волині зафіксували 25 випадків інфекційного кашлюка. Серед хворих – 22 дитини віком до десяти років.Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хворобЗ її слів, хворобу епідеміологи виявили у сімейних вогнищах Ковельського, Камінь-Каширського та Луцького районів."Лише один навчальний заклад був переведений на дистанційну форму навчання, решта хворих дітей тимчасово не відвідували дитячі колективи", – зазначила епідеміологиня.кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.Нагадаємо, що на початку березня у двох районах на Волині зафіксували 15 випадків кашлюка. Було відомо про чотири сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих з однієї родини.

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