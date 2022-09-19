Облив бензином та підпалив двері квартири: на Волині на 120 грн оштрафували хулігана
Сьогодні, 13:05
У Володимирі судили чоловіка, який у січні облив бензином та підпалив вхідні двері однієї з квартир багатоповерхового будинку. Палій обійшовся невеликим штрафом.
Про це пише БУГ.
Подія трапилась 15-го січня о 22:40 хв. Про це стало відомо із постанови Володимирського міського суду від 17-го березня.
Як йдеться у матеріалах справи, чоловік, перебуваючи в багатоповерховому будинку, пошкодив майно, а саме облив бензином та підпалив вхідні двері квартири, яка перебуває в оренді, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.
В судове засідання палій не з’явився, хоча про час та дату розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань від нього не надходило.
В результаті, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП та наклав штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн. Також з нього стягнуть 536 грн судового збору.
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Про це пише БУГ.
Подія трапилась 15-го січня о 22:40 хв. Про це стало відомо із постанови Володимирського міського суду від 17-го березня.
Як йдеться у матеріалах справи, чоловік, перебуваючи в багатоповерховому будинку, пошкодив майно, а саме облив бензином та підпалив вхідні двері квартири, яка перебуває в оренді, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.
В судове засідання палій не з’явився, хоча про час та дату розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань від нього не надходило.
В результаті, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП та наклав штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн. Також з нього стягнуть 536 грн судового збору.
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