Облив бензином та підпалив двері квартири: на Волині на 120 грн оштрафували хулігана





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Подія трапилась 15-го січня о 22:40 хв. Про це стало відомо із постанови Володимирського міського суду від 17-го березня.



Як йдеться у матеріалах справи, чоловік, перебуваючи в багатоповерховому будинку, пошкодив майно, а саме облив бензином та підпалив вхідні двері квартири, яка перебуває в оренді, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.



В судове засідання палій не з’явився, хоча про час та дату розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань від нього не надходило.



В результаті, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП та наклав штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн. Також з нього стягнуть 536 грн судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі судили чоловіка, який у січні облив бензином та підпалив вхідні двері однієї з квартир багатоповерхового будинку. Палій обійшовся невеликим штрафом.Про це пише БУГ Подія трапилась 15-го січня о 22:40 хв. Про це стало відомо із постанови Володимирського міського суду від 17-го березня.Як йдеться у матеріалах справи, чоловік, перебуваючи в багатоповерховому будинку, пошкодив майно, а саме облив бензином та підпалив вхідні двері квартири, яка перебуває в оренді, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.В судове засідання палій не з’явився, хоча про час та дату розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань від нього не надходило.В результаті, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП та наклав штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 грн. Також з нього стягнуть 536 грн судового збору.

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