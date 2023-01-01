11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області





Засідання відбудеться 11 квітня 2023 року о 12 годині.



На розгляд винесуть питання Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області.



Сесію проведуть у залі засідань обласної ради.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна рада повідомила про скликання позачергової двадцять першої сесії обласної ради восьмого скликання.Засідання відбудеться 11 квітня 2023 року о 12 годині.На розгляд винесуть питання Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області.Сесію проведуть у залі засідань обласної ради.Нагадаємо, зміцнити національну безпеку та заборонити діяльність УПЦ МП – з такою ініціативою вийшли фракції політичних партій «За майбутнє», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина».

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