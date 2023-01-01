11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області
Сьогодні, 11:57
Волинська обласна рада повідомила про скликання позачергової двадцять першої сесії обласної ради восьмого скликання.
Засідання відбудеться 11 квітня 2023 року о 12 годині.
На розгляд винесуть питання Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області.
Сесію проведуть у залі засідань обласної ради.
Нагадаємо, зміцнити національну безпеку та заборонити діяльність УПЦ МП – з такою ініціативою вийшли фракції політичних партій «За майбутнє», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина».
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Засідання відбудеться 11 квітня 2023 року о 12 годині.
На розгляд винесуть питання Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області.
Сесію проведуть у залі засідань обласної ради.
Нагадаємо, зміцнити національну безпеку та заборонити діяльність УПЦ МП – з такою ініціативою вийшли фракції політичних партій «За майбутнє», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина».
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