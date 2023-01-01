11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області

11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області
Волинська обласна рада повідомила про скликання позачергової двадцять першої сесії обласної ради восьмого скликання.

Засідання відбудеться 11 квітня 2023 року о 12 годині.

На розгляд винесуть питання Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області.

Сесію проведуть у залі засідань обласної ради.

Нагадаємо, зміцнити національну безпеку та заборонити діяльність УПЦ МП – з такою ініціативою вийшли фракції політичних партій «За майбутнє», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньрада, УПЦ МП, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Довбані популісти. Завтра московські попи подадуть в суд на це рішення і з наших податків ще заплатимо їм за шкоду.
Це має вирішуватись на державному рівні.
Відповісти
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині збільшилась кількість хворих на кашлюк: більшість недужих – діти
Сьогодні, 12:30
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:17
11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області
Сьогодні, 11:57
В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів
Сьогодні, 11:42
У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області
05 квітень, 15:30
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:17
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
04 квітень, 17:00
Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ
04 квітень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині збільшилась кількість хворих на кашлюк: більшість недужих – діти
Сьогодні, 12:30
 0
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:17
 0
11 квітня Волиньрада проголосує за заборону діяльності УПЦ МП на території області
Сьогодні, 11:57
 0
В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8