У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля

У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля
У Луцьку на проспекті Молоді покарали жінку, яка торгувала в невстановленому місці.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у фейсбуці.

Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час обстеження проспекту Молоді, щодо дотримання Правил благоустрою побачив громадянку, яка торгувала з автомобіля, що є порушенням правил благоустрою міста.

«Нагадуємо, що на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски)», – йдеться у дописі.

На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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Теги: торгівля з автомобіля, Луцьк
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