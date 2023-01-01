У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля





Про це



Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час обстеження проспекту Молоді, щодо дотримання Правил благоустрою побачив громадянку, яка торгувала з автомобіля, що є порушенням правил благоустрою міста.



«Нагадуємо, що на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски)», – йдеться у дописі.



На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Молоді покарали жінку, яка торгувала в невстановленому місці.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у фейсбуці.Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час обстеження проспекту Молоді, щодо дотримання Правил благоустрою побачив громадянку, яка торгувала з автомобіля, що є порушенням правил благоустрою міста.«Нагадуємо, що на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски)», – йдеться у дописі.На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. За вищевказане порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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