Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО

48-річна жінка з Рівненської області з катарактою обох очей звернулася у Володимирське ТМО, щоб їй повернули можливість бачити світ.Про це розповідають на сторінці медзакладу у фейсбуці.Катаракта - поширене захворювання очей, що є однією з головних причин зниження якості зору і сліпоти.Внаслідок травми пацієнтка поступово почала втрачати зір, аж доки зовсім перестала бачити. Все трапилося досить швидко - протягом одного року. Щоб повернути шанс жити повноцінним життям і бути повністю дієздатною, звернулася до володимирських лікарів за рекомендацією знайомих.У Володимирському ТМО жінці раніше прооперували ліве око. Цього ж разу - встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновлено на 100%.У Володимирському територіальному медоб'єднанні створені усі умови для якісного лікування катаракти очей з використанням найпрогресивніших і безпечніших методів.