Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
Сьогодні, 10:56
48-річна жінка з Рівненської області з катарактою обох очей звернулася у Володимирське ТМО, щоб їй повернули можливість бачити світ.
Про це розповідають на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Катаракта - поширене захворювання очей, що є однією з головних причин зниження якості зору і сліпоти.
Внаслідок травми пацієнтка поступово почала втрачати зір, аж доки зовсім перестала бачити. Все трапилося досить швидко - протягом одного року. Щоб повернути шанс жити повноцінним життям і бути повністю дієздатною, звернулася до володимирських лікарів за рекомендацією знайомих.
У Володимирському ТМО жінці раніше прооперували ліве око. Цього ж разу - встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновлено на 100%.
У Володимирському територіальному медоб'єднанні створені усі умови для якісного лікування катаракти очей з використанням найпрогресивніших і безпечніших методів.
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Про це розповідають на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Катаракта - поширене захворювання очей, що є однією з головних причин зниження якості зору і сліпоти.
Внаслідок травми пацієнтка поступово почала втрачати зір, аж доки зовсім перестала бачити. Все трапилося досить швидко - протягом одного року. Щоб повернути шанс жити повноцінним життям і бути повністю дієздатною, звернулася до володимирських лікарів за рекомендацією знайомих.
У Володимирському ТМО жінці раніше прооперували ліве око. Цього ж разу - встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновлено на 100%.
У Володимирському територіальному медоб'єднанні створені усі умови для якісного лікування катаракти очей з використанням найпрогресивніших і безпечніших методів.
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