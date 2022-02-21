Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО

Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
48-річна жінка з Рівненської області з катарактою обох очей звернулася у Володимирське ТМО, щоб їй повернули можливість бачити світ.

Про це розповідають на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Катаракта - поширене захворювання очей, що є однією з головних причин зниження якості зору і сліпоти.

Внаслідок травми пацієнтка поступово почала втрачати зір, аж доки зовсім перестала бачити. Все трапилося досить швидко - протягом одного року. Щоб повернути шанс жити повноцінним життям і бути повністю дієздатною, звернулася до володимирських лікарів за рекомендацією знайомих.

У Володимирському ТМО жінці раніше прооперували ліве око. Цього ж разу - встановлювали кришталик на праве око. Тож зір відновлено на 100%.

У Володимирському територіальному медоб'єднанні створені усі умови для якісного лікування катаракти очей з використанням найпрогресивніших і безпечніших методів.
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО

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Теги: зір, Володимир, операція
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