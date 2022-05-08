СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі





Про це



Служба безпеки затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.



Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року.



Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.



За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.



У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.



Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.



Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року.Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

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