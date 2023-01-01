«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна

«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війна в Україні може закінчитися вже цього року.

Як заявив міністр, це "війна ресурсів світу проти ресурсу орків", пише УНІАН.

"Ресурси росіян зменшуються, у нас теж, але у нас є Рамштайн-клуб, як я його називаю, це більше, ніж НАТО, це більше 50 країн, які вже хочуть нашої перемоги і інвестують в неї і вірять, що вона реалістична. Тому це війна ресурсів західного світу проти ресурсів орків", - уточнив міністр.

Резніков наголосив, що ця війна не може тривати довго через "інформаційний компонент", оскільки світ знає про звірства РФ в Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах.

"Люди відчувають свою емоційну причетність до цієї війни, що вони можуть впливати на неї, я вже не кажу про сучасні технології, які дозволяють наносити точні удари та збалансувати відсутність живої сили", - пояснив Резніков.

Він висловив думку, що війна закінчиться швидко. "Звісно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як в рік перемоги", - додав міністр.

Час від час в інформаційному просторі з'являються прогнози щодо закінчення війни. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться. Нещодавно він підтвердив, що його думка не змінилась.

Тим часом глова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко впевнений, що Україна відсвяткує перемогу в жовтні або листопаді цього року. Такий прогноз він дав минулої осені і з тих пір не змінював його.

Однак в РНБО стримано кажуть, що неможливо спрогнозувати точні терміни закінчення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грабіжник вирвав із рук 54-річного волинянина сумку з документами та втік
Сьогодні, 10:41
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна
Сьогодні, 10:15
На Волині горіли два житлові будинки та гараж
Сьогодні, 10:00
«Наші Збройні сили на дві голови вищі»: командир волинської бригади – про ситуацію на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
Путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях, – ISW Путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях, – ISW
Сьогодні, 09:20
ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер
Сьогодні, 09:10
Сьогодні на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Анатолієм Пивоварчуком. ОНОВЛЕНО Сьогодні на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Анатолієм Пивоварчуком. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля
Сьогодні, 11:11
 0
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 0
Грабіжник вирвав із рук 54-річного волинянина сумку з документами та втік
Сьогодні, 10:41
 0
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
 0
«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8