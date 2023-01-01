На Волині горіли два житлові будинки та гараж

На Волині горіли два житлові будинки та гараж
Минулої доби рятувальники підрозділів служби 101 Волині ліквідували 3 пожежі, що виникли в приватному житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, о 18:25 надійшло повідомлення про пожежу в с. Ветли Камінь-Каширського району – горів дерев’яний житловий будинок. За викликом до місця події о 18:27 прибула чергова варта 23-о Державного пожежно-рятувального поста, відділення 12-ї ДПРЧ смт Любешів та команда місцевої пожежної охорони с.Велика Глуша. На гасіння вогню подано 3 водяних стволи, рятувальники ДСНС працювали в захисних апаратах через сильне задимлення. Вдалось врятувати будинок від знищення вогнем, пожежу ліквідували о 20:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа в Камінь-Кашисрькому районі трапилась вранці – у смт Маневичі зайнявся цегляний житловий будинок. Через несправність пічного опалення пошкоджено перекриття і покрівлю, речі в будинку.
На Волині горіли два житлові будинки та гараж

Вночі трапилась пожежа також і в Луцькому районі – в с. Сильне горів дерев’яний гараж. Для гасіння пожежі залучались: відділення 6-ї ДПРЧ м.Ківерці, команди місцевої пожежної охорони села Журавичі та смт Цумань. Пожежу ліквідували менше, аніж за годину. Ймовірна причина лиха - коротке замикання електромережі
На Волині горіли два житлові будинки та гараж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна
Сьогодні, 10:15
На Волині горіли два житлові будинки та гараж
Сьогодні, 10:00
«Наші Збройні сили на дві голови вищі»: командир волинської бригади – про ситуацію на передовій. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
На Волині знайшли мертвою жінку, яка зникла кілька днів тому
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
10 березень, 10:04
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
27 лютий, 10:55
Пожежі на Волині: горіли житловий будинок, господарська будівля та дровітня Пожежі на Волині: горіли житловий будинок, господарська будівля та дровітня
21 лютий, 10:16
На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда
20 лютий, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку оштрафували жінку, яка торгувала з автомобіля
Сьогодні, 11:11
 0
Волинські медики відновили зір жінці, яка його повністю втратила. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 0
Грабіжник вирвав із рук 54-річного волинянина сумку з документами та втік
Сьогодні, 10:41
 0
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Сьогодні, 10:35
 0
«Я вірю у цей рік»: Резніков відповів, коли закінчиться війна
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8