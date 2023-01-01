На Волині горіли два житлові будинки та гараж

Минулої доби рятувальники підрозділів служби 101 Волині ліквідували 3 пожежі, що виникли в приватному житловому секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, о 18:25 надійшло повідомлення про пожежу в с. Ветли Камінь-Каширського району – горів дерев’яний житловий будинок. За викликом до місця події о 18:27 прибула чергова варта 23-о Державного пожежно-рятувального поста, відділення 12-ї ДПРЧ смт Любешів та команда місцевої пожежної охорони с.Велика Глуша. На гасіння вогню подано 3 водяних стволи, рятувальники ДСНС працювали в захисних апаратах через сильне задимлення. Вдалось врятувати будинок від знищення вогнем, пожежу ліквідували о 20:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Ще одна пожежа в Камінь-Кашисрькому районі трапилась вранці – у смт Маневичі зайнявся цегляний житловий будинок. Через несправність пічного опалення пошкоджено перекриття і покрівлю, речі в будинку.Вночі трапилась пожежа також і в Луцькому районі – в с. Сильне горів дерев’яний гараж. Для гасіння пожежі залучались: відділення 6-ї ДПРЧ м.Ківерці, команди місцевої пожежної охорони села Журавичі та смт Цумань. Пожежу ліквідували менше, аніж за годину. Ймовірна причина лиха - коротке замикання електромережі