На Волині знайшли мертвою жінку, яка зникла кілька днів тому

Марії Миколаївни Гаврилюк із села Кричевичі Ковельського району.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



5 квітня водолази-рятувальники ГУ ДСНС області залучались до проведення пошукових робіт зниклої безвісти жінки поблизу села Кричевичі Ковельського району.



Особовим складом групи водолазно-рятувальних робті здійснено обстеження 5 ставків, дно акваторії площею майже 1200 м квадратних, поверхню акваторії 5200 м квадратних, а також підтоплене угіддя площею понад 4000 м квадратних.



О 13:50 вдалось знайти тіло людини, жінки 1957 року народження, без ознак життя.



До робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки від ДСНС, на місці події працювала слідчо-оператвна група поліції.



Як раніше повідомляли у поліції, Марія Гаврилюк із села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські водолази-рятувальники залучались до пошуку зниклої безвісти 65-річноїіз села Кричевичі Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 квітня водолази-рятувальники ГУ ДСНС області залучались до проведення пошукових робіт зниклої безвісти жінки поблизу села Кричевичі Ковельського району.Особовим складом групи водолазно-рятувальних робті здійснено обстеження 5 ставків, дно акваторії площею майже 1200 м квадратних, поверхню акваторії 5200 м квадратних, а також підтоплене угіддя площею понад 4000 м квадратних.О 13:50 вдалось знайти тіло людини, жінки 1957 року народження, без ознак життя.До робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки від ДСНС, на місці події працювала слідчо-оператвна група поліції.Як раніше повідомляли у поліції,із села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району востаннє виходила на зв’язок в неділю, 2 квітня

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