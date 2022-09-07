На Волині знайшли мертвою жінку, яка зникла кілька днів тому
Сьогодні, 09:33
Волинські водолази-рятувальники залучались до пошуку зниклої безвісти 65-річної Марії Миколаївни Гаврилюк із села Кричевичі Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 квітня водолази-рятувальники ГУ ДСНС області залучались до проведення пошукових робіт зниклої безвісти жінки поблизу села Кричевичі Ковельського району.
Особовим складом групи водолазно-рятувальних робті здійснено обстеження 5 ставків, дно акваторії площею майже 1200 м квадратних, поверхню акваторії 5200 м квадратних, а також підтоплене угіддя площею понад 4000 м квадратних.
О 13:50 вдалось знайти тіло людини, жінки 1957 року народження, без ознак життя.
До робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки від ДСНС, на місці події працювала слідчо-оператвна група поліції.
Як раніше повідомляли у поліції, Марія Гаврилюк із села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району востаннє виходила на зв’язок в неділю, 2 квітня.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 квітня водолази-рятувальники ГУ ДСНС області залучались до проведення пошукових робіт зниклої безвісти жінки поблизу села Кричевичі Ковельського району.
Особовим складом групи водолазно-рятувальних робті здійснено обстеження 5 ставків, дно акваторії площею майже 1200 м квадратних, поверхню акваторії 5200 м квадратних, а також підтоплене угіддя площею понад 4000 м квадратних.
О 13:50 вдалось знайти тіло людини, жінки 1957 року народження, без ознак життя.
До робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки від ДСНС, на місці події працювала слідчо-оператвна група поліції.
Як раніше повідомляли у поліції, Марія Гаврилюк із села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району востаннє виходила на зв’язок в неділю, 2 квітня.
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