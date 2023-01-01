ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер

ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер
Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,

танків – 3 631 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,

артилерійських систем – 2 714 (+7) од,

РСЗВ – 532 (+0) од,

засобів ППО – 281 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,

спеціальної техніки – 302 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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