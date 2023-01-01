ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер
Сьогодні, 09:10
Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
танків – 3 631 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
РСЗВ – 532 (+0) од,
засобів ППО – 281 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 292 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
танків – 3 631 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,
артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
РСЗВ – 532 (+0) од,
засобів ППО – 281 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 292 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Дані уточнюються.
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