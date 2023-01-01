ЗСУ за до добу знищили 390 окупантів і гелікоптер





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,



танків – 3 631 (+2) од,



бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,



артилерійських систем – 2 714 (+7) од,



РСЗВ – 532 (+0) од,



засобів ППО – 281 (+1) од,



літаків – 306 (+0) од,



гелікоптерів – 292 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,



спеціальної техніки – 302 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,танків – 3 631 (+2) од,бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од,артилерійських систем – 2 714 (+7) од,РСЗВ – 532 (+0) од,засобів ППО – 281 (+1) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 292 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,спеціальної техніки – 302 (+3) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію