«Наші Збройні сили на дві голови вищі»: командир волинської бригади – про ситуацію на передовій. ВІДЕО





Олександра Охріменка про ситуацію на фронті та стан справ у бригаді.



До професіоналів, які складають кістяк бригади, в перші дні приєднались резервісти, добровольці, мобілізовані. В них був час на навчання чи це відбувалось у боях, одразу на практиці?



Безпосередньо до підготовки даної категорії особового складу є визначені терміни. І взагалі немає такої необхідності одразу залучати особовий склад на лінію бойового зіткнення. Безпосередньо в пункті постійної дислокації організована підготовка даної категорії, яка проходить протягом двох тижнів.



Хто мав військову облікову спеціальність, він може направлятись одразу в зону бойових дій на посаду, але з допідготовкою у зоні бойових дій. два тижні проходять заходи з підготовки по модулях в зоні бойових дій, в тилових районах проводиться злагодження підрозділів – відділення, взвод, полк.



По можливості залучаємо особовий складу, щоб можна було вивчити і командирів відділень, і командирів взводів, і командири вивчили підлеглий особовий склад. Надалі виконання завдань уже в складі підрозділів безпосередньо в ході виконання бойових завдань.



Яке кадрове забезпечення бригади зараз?



Не буду називати цифру, але на даний час з питань укомплектованості бригада боєготова.



Хто по іншу сторону лінії фронту – регулярна армія чи приватні воєнні кампанії?



В загальному різні категорії є. І регулярна армія, і приватні кампанії, типу "Вагнер", мобілізовані, різношерсті структури. В цьому випадку у нас на лінії бойового зіткнення з тієї сторони присутні і вагнерівці, і кадрові службовці.



Який кілометраж тримаєте, можете це озвучити?



Він перевищує вдвічі норматив, якій визначений керівними нормативними документами.



Багато країн декларують військову допомогу Україні, чи навчаються за кордоном воїни волинської бригади?



Західні партнери нам допомагають. Є в нас категорії військовослужбовців різних спеціальностей, які уже завершили навчання на тій чи іншій техніці. Є техніка, яка нам доставлена і ми виконуємо задачі на цій бойовій техніці. На даний час є категорія, яка навчається закордоном в складі груп, в складі розрахунків, екіпажів.



Зараз який характер війни спостерігаєте?



Більш статичний з визначенням лінії зіткнення, з тимчасовою зміною цієї лінії в нашу користь. Масштабних наступальних дій ми не проводимо, тому що є необхідність і перегрупуватися, і відновити сили, допідготовити особовий склад. Щоб найбільш ефективно в найкоротші терміни надалі виконувати задачу щодо звільнення тимчасово окупованих територій.



Зараз лінія статична. Нанесення ураження по противнику, який має свої райони і рубежі оборони, знищення його озброєння, техніки, і недопущення просування його в глибину території держави.



Якщо брати по потенціалам, по якості, по забезпеченості і по наявності тих засобів ураження, які надають нам партнери, то наші збройні сили на дві голови вищі. По підготовці, по професіоналізму, по вмотивованості, і решті критеріїв, що дозволяють виконувати поставлені завдання.



Місцеве населення, як допомагаєте цивільним?



Працюємо з ними через групу цивільно-військового співробітництва. В тому числі і з надання продуктів харчування, вивезення з під вогневого ураження противника цивільного населення в більш безпечні місця, ну і ряд інших питань, які в компетенції бригади.



Не можна називати кількість полонених, але вони є. Є процес обміну? Можете озвучити кількість бійців, яких вдалося повернути?



В міру того, що це може загрожувати їх безпеці, я не називатиму їх кількість. Але такі люди є. Є такі, які пройшли полон, повернулись, стоять в строю, і виконують задачі принципово.



Герої України у бригаді?



15 чоловік, але на жаль посмертно. Згадую наших танкістів доблесних. Екіпаж танку, якій за весь період виконання бойового завдання починаючи від 24 лютого, 2 чоловіка – командир та навідник знищили 12 танків на різних напрямках у різних боях. Це просто робота, вони цим не хизувались і не вимагали, що дайте. Вони подані ці два чоловіка на нагородження на Героя України.



Матеріальні виплати військові та їх родини отримують вчасно?



Питань щодо фінансового забезпечення зараз не виникає. Що грошове забезпечення особового складу, що додаткова винагорода за участь у виконанні завдань в зоні бойових дій виплачується стабільно до 20-го числа основна виплата, і до 30-го числа кожного місяця отримають додаткову винагороду в розмірах, які визначені: 100 та 30 тисяч в залежності від місця розташування.



Мають можливість бійці йти у відпустки?



В нас внесені зміни в закон про відпустки в період воєнного часу. Крім відпустки за сімейними обставинами, зараз особовий склад отримує ще 10 діб відпустки. Особовий склад у відпустки зараз ходить, але у тій кількості, яка дозволяє зберегти підрозділ боєздатним в ході виконання бойових дій.



Співпраця з волонтерами, розкажіть про неї?



Налагоджено на всіх рівнях – командирів батальйонів, дивізіонів, рот. Допомога суттєва. Ті питання, які самі не можемо вирішити, не можемо самі закупити, тут волонтерські організації суттєву допомогу надають.



Що найважче в умовах війни у службі на посаді командира бригади?



Робота з людьми. А решта все під силу. Це робота, яку треба робити. А мотивує сім’я, наші діти, наші дружини, наші рідні, які мають можливість жити, розвиватися, розвивати країну, працювати, ходити в садочок, школу. Тому ми там маємо робити і завершувати те, що ми не починали. Я не буду розкривати військових таємниць. В нас є загальнонаціональна мета – кордони 1991-го року незалежної, вільної України і вони будуть. Коли будуть – скоро, скоріше ніж ми собі думаємо.





Довідково: Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го.

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Безпосередньо в пункті постійної дислокації організована підготовка даної категорії, яка проходить протягом двох тижнів.Хто мав військову облікову спеціальність, він може направлятись одразу в зону бойових дій на посаду, але з допідготовкою у зоні бойових дій. два тижні проходять заходи з підготовки по модулях в зоні бойових дій, в тилових районах проводиться злагодження підрозділів – відділення, взвод, полк.По можливості залучаємо особовий складу, щоб можна було вивчити і командирів відділень, і командирів взводів, і командири вивчили підлеглий особовий склад. Надалі виконання завдань уже в складі підрозділів безпосередньо в ході виконання бойових завдань.Не буду називати цифру, але на даний час з питань укомплектованості бригада боєготова.Хто по іншу сторону лінії фронту – регулярна армія чи приватні воєнні кампанії?В загальному різні категорії є. І регулярна армія, і приватні кампанії, типу "Вагнер", мобілізовані, різношерсті структури. В цьому випадку у нас на лінії бойового зіткнення з тієї сторони присутні і вагнерівці, і кадрові службовці.Він перевищує вдвічі норматив, якій визначений керівними нормативними документами.Західні партнери нам допомагають. Є в нас категорії військовослужбовців різних спеціальностей, які уже завершили навчання на тій чи іншій техніці. Є техніка, яка нам доставлена і ми виконуємо задачі на цій бойовій техніці. На даний час є категорія, яка навчається закордоном в складі груп, в складі розрахунків, екіпажів.Більш статичний з визначенням лінії зіткнення, з тимчасовою зміною цієї лінії в нашу користь. Масштабних наступальних дій ми не проводимо, тому що є необхідність і перегрупуватися, і відновити сили, допідготовити особовий склад. Щоб найбільш ефективно в найкоротші терміни надалі виконувати задачу щодо звільнення тимчасово окупованих територій.Зараз лінія статична. Нанесення ураження по противнику, який має свої райони і рубежі оборони, знищення його озброєння, техніки, і недопущення просування його в глибину території держави.Якщо брати по потенціалам, по якості, по забезпеченості і по наявності тих засобів ураження, які надають нам партнери, то наші збройні сили на дві голови вищі. По підготовці, по професіоналізму, по вмотивованості, і решті критеріїв, що дозволяють виконувати поставлені завдання.Працюємо з ними через групу цивільно-військового співробітництва. В тому числі і з надання продуктів харчування, вивезення з під вогневого ураження противника цивільного населення в більш безпечні місця, ну і ряд інших питань, які в компетенції бригади.В міру того, що це може загрожувати їх безпеці, я не називатиму їх кількість. Але такі люди є. Є такі, які пройшли полон, повернулись, стоять в строю, і виконують задачі принципово.15 чоловік, але на жаль посмертно. Згадую наших танкістів доблесних. Екіпаж танку, якій за весь період виконання бойового завдання починаючи від 24 лютого, 2 чоловіка – командир та навідник знищили 12 танків на різних напрямках у різних боях. Це просто робота, вони цим не хизувались і не вимагали, що дайте. Вони подані ці два чоловіка на нагородження на Героя України.Питань щодо фінансового забезпечення зараз не виникає. Що грошове забезпечення особового складу, що додаткова винагорода за участь у виконанні завдань в зоні бойових дій виплачується стабільно до 20-го числа основна виплата, і до 30-го числа кожного місяця отримають додаткову винагороду в розмірах, які визначені: 100 та 30 тисяч в залежності від місця розташування.В нас внесені зміни в закон про відпустки в період воєнного часу. Крім відпустки за сімейними обставинами, зараз особовий склад отримує ще 10 діб відпустки. Особовий склад у відпустки зараз ходить, але у тій кількості, яка дозволяє зберегти підрозділ боєздатним в ході виконання бойових дій.Налагоджено на всіх рівнях – командирів батальйонів, дивізіонів, рот. Допомога суттєва. Ті питання, які самі не можемо вирішити, не можемо самі закупити, тут волонтерські організації суттєву допомогу надають.Робота з людьми. А решта все під силу. Це робота, яку треба робити. А мотивує сім’я, наші діти, наші дружини, наші рідні, які мають можливість жити, розвиватися, розвивати країну, працювати, ходити в садочок, школу. Тому ми там маємо робити і завершувати те, що ми не починали. Я не буду розкривати військових таємниць. В нас є загальнонаціональна мета – кордони 1991-го року незалежної, вільної України і вони будуть. Коли будуть – скоро, скоріше ніж ми собі думаємо.Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го.

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